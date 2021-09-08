https://uz.sputniknews.ru/20210908/otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-aktiviziruyutsya--chinovnik-20422712.html

Отношения Узбекистана и Евросоюза активизируются – чиновник

Отношения Узбекистана и Евросоюза активизируются – чиновник

Замглавы Европейской службы внешних действий Люк Девин назвал четыре фактора развития отношений между сторонами. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T21:27+0500

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2021-09-08T21:27+0500

экономика

узбекистан

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. В Брюсселе прошел первый деловой круглый стол "ЕС-Узбекистан". По итогам мероприятия Заместитель управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люк Девин рассказал об узбекско-европейских отношениях в интервью информационному агентству "Дунё".Чиновник назвал четыре основных фактора активизации сотрудничества ЕС с Узбекистаном. В первую очередь, это статус бенефициара "GSP+", данный Узбекистану в апреле, который дает стране право беспошлинного экспорта товаров в Европу."Это стало возможным благодаря тому, что Узбекистан успешно ратифицировал все 27 ключевых международных конвенций в области права человека, трудовых стандартов, окружающей среды и эффективного управления. Важное значение имеет выполнение этих конвенций, поэтому ЕС планирует провести их мониторинг до конца текущего года. Мы рады видеть, что узбекские компании уже начали использовать привилегии в рамках "GSP+" при экспорте своих товаров в страны Евросоюза", - уточнил Девин.Второй фактор – планируемое заключение в этом году долгожданного Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Как отметил европейский чиновник, переговоры по соглашению ведутся уже два года, но не все вопросы еще были согласованы.Третьим шагом к более тесному сотрудничеству между сторонами может стать вступление страны в ВТО. Это позволит Узбекистану присоединиться к минимальным общим правилам стран-участниц и активизировать торговлю между государствами. Важным здесь является и вопрос борьбы с коррупцией."Коррупция является проблемой не только для экономического роста, но общественно-политического развития страны. Это, я бы даже сказал, вопрос национальной безопасности. Если мы посмотрим на то, что произошло в Афганистане, то можем убедиться в этом", - подчеркнул замглавы Европейской службы.И последний немаловажный фактор для развития отношений с Европой – это усилия республики по укреплению сотрудничества с соседними странами Центральной Азии и взаимосвязанности в регионе."Устойчивая взаимосвязанность является также драйвером экономического роста. Мы привержены поддержке и продвижению взаимодействия в области транспорта, энергетики, цифровизации, исследований, инноваций, культуры, туризма и др. ЕС уже в течение нескольких десятилетий успешно сотрудничает с Узбекистаном в этих сферах", - сказал Люк Девин в интервью.Он также поздравил страну с недавним 30-летним юбилеем независимости и поприветствовал твердую приверженность Президента Шавката Мирзиёева демократическим преобразованиям в государстве.В рамках круглого стола Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России и Европейско-узбекская ассоциация Экономического Сотрудничества (EUROUZ) подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на расширение торговли и инвестиций между участниками ассоциаций.Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству реализует в Узбекистане проект по внедрению электронной платформы, позволяющей узбекским производителям представлять свою продукцию на рынке Европы. По итогам 2020 года Узбекистан поставил в европейские страны продукции на сумму свыше 288 миллионов долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/evropeyskie-investory-rasshiryayut-prisutstvie-v-uzbekistane-20388399.html

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