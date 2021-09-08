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Разрешение получено: рейсы Qatar Airways официально запущены в Узбекистан
Разрешение получено: рейсы Qatar Airways официально запущены в Узбекистан
Теперь между столицами обоих государств будут выполняться регулярные пассажирские рейсы. Информации касательно расписания полетов и цен на билеты пока нет. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T20:22+0500
2021-09-08T20:31+0500
общество
узбекистан
авиасообщение
катар
новый рейс
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Агентство "Узавиация" выдало эксплуатационное разрешение авиакомпании Qatar Airways, сообщает пресс-служба структуры. Это решение принято на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, который был подписан в начале июня нынешнего года во время первого официального визита главы внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммада бин Абдулрахмана бин Джасема Аль Тани.Теперь между столицами обоих государств будут выполняться регулярные пассажирские рейсы. Информации касательно расписания полетов и цен на билеты пока нет.Известно, что авиакомпания будет осуществлять полеты на самолетах Airbus 320, Airbus 321, Airbus 350, Boing 777 и Boing 787.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/glavy-mid-uzbekistana-i-katara-proveli-vstrechu-v-tashkente-19714065.html
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узбекистан, авиасообщение, катар, новый рейс

Разрешение получено: рейсы Qatar Airways официально запущены в Узбекистан

20:22 08.09.2021 (обновлено: 20:31 08.09.2021)
1473
© Sputnik / Алексей Куденкосамолет Qatar Airways
самолет Qatar Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
Теперь между столицами обоих государств будут выполняться регулярные пассажирские рейсы. Информации касательно расписания полетов и цен на билеты пока нет.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Агентство "Узавиация" выдало эксплуатационное разрешение авиакомпании Qatar Airways, сообщает пресс-служба структуры.
Это решение принято на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, который был подписан в начале июня нынешнего года во время первого официального визита главы внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммада бин Абдулрахмана бин Джасема Аль Тани.
Теперь между столицами обоих государств будут выполняться регулярные пассажирские рейсы.
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Информации касательно расписания полетов и цен на билеты пока нет.
Известно, что авиакомпания будет осуществлять полеты на самолетах Airbus 320, Airbus 321, Airbus 350, Boing 777 и Boing 787.
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