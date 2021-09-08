https://uz.sputniknews.ru/20210908/razygrali-spektakl-ekspert-o-realnoy-prichine-uxoda-ssha-iz-afganistana--video-20404881.html
"Разыграли спектакль": эксперт о реальной причине ухода США из Афганистана — видео
"Разыграли спектакль": эксперт о реальной причине ухода США из Афганистана — видео
Что на уме у талибов? К чему приготовиться? Нужно ли сотрудничать с новой властью Афганистана? 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T08:25+0500
2021-09-08T08:25+0500
2021-09-08T08:25+0500
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афганистан
радикальное движение "талибан"
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Как боевики поступят с огромными запасами оружия, которые оставили военные США в стране?Действительно ли главной целью американцев было — насолить РФ?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил военный эксперт Алексей Леонков.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-obyavili-novyy-sostav-vremennogo-pravitelstva-afganistana-20404401.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , сша, афганистан, радикальное движение "талибан"
"Разыграли спектакль": эксперт о реальной причине ухода США из Афганистана — видео
Что на уме у талибов? К чему приготовиться? Нужно ли сотрудничать с новой властью Афганистана?
Как боевики поступят с огромными запасами оружия, которые оставили военные США в стране?
Действительно ли главной целью американцев было — насолить РФ?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил военный эксперт Алексей Леонков.