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Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане
Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане
Узбекская делегация принимает участие в саммите женщин-парламентариев со всего мира, посвященном преодолению последствий пандемии. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T18:14+0500
2021-09-08T18:14+0500
общество
узбекистан
вена
сенат олий мажлиса узбекистана
женщины
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе Саммита женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза в Вене рассказала о достижениях Узбекистана в сфере гендерного равенства.Особое внимание в докладе уделялось поощрению участия женщин в экономической деятельности, поддержке равноправия в политической и государственной сферах, а также образованию и профессиональной подготовке девочек и женщин как приоритетному направлению развития после пандемии, сообщает пресс-служба Сената.Саммит был посвящен участию женщин в преодолении последствий пандемии и развитии стран после Covid-19. Рассмотрены также эффективные парламентские меры реагирования на актуальные вопросы.Следующий, 14-й Саммит пройдет в 2022 году в Узбекистане. Это будет первое столь масштабное женское мероприятие в регионе.Кроме того, Узбекистан в настоящее время является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/jenschiny-lidery-tsentralnoy-azii-obmenyalis-opytom-v-reshenii-gendernyx-problem-19981809.html
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узбекистан, вена, сенат олий мажлиса узбекистана, женщины

Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане

18:14 08.09.2021
282
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной АзииТанзила Нарбаева
Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной Азии
Узбекская делегация принимает участие в саммите женщин-парламентариев со всего мира, посвященном преодолению последствий пандемии.
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе Саммита женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза в Вене рассказала о достижениях Узбекистана в сфере гендерного равенства.
Особое внимание в докладе уделялось поощрению участия женщин в экономической деятельности, поддержке равноправия в политической и государственной сферах, а также образованию и профессиональной подготовке девочек и женщин как приоритетному направлению развития после пандемии, сообщает пресс-служба Сената.
Саммит был посвящен участию женщин в преодолении последствий пандемии и развитии стран после Covid-19. Рассмотрены также эффективные парламентские меры реагирования на актуальные вопросы.
Следующий, 14-й Саммит пройдет в 2022 году в Узбекистане. Это будет первое столь масштабное женское мероприятие в регионе.
Кроме того, Узбекистан в настоящее время является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.
Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Общество
Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
6 августа, 19:48
211
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