https://uz.sputniknews.ru/20210908/sleduyuschiy-sammit-jenschin-rukovoditeley-parlamentov-proydet-v-uzbekistane-20419096.html
Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане
Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане
Узбекская делегация принимает участие в саммите женщин-парламентариев со всего мира, посвященном преодолению последствий пандемии. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T18:14+0500
2021-09-08T18:14+0500
2021-09-08T18:14+0500
общество
узбекистан
вена
сенат олий мажлиса узбекистана
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19464008_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_434a936106dec252bac8eecb403a3dfe.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе Саммита женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза в Вене рассказала о достижениях Узбекистана в сфере гендерного равенства.Особое внимание в докладе уделялось поощрению участия женщин в экономической деятельности, поддержке равноправия в политической и государственной сферах, а также образованию и профессиональной подготовке девочек и женщин как приоритетному направлению развития после пандемии, сообщает пресс-служба Сената.Саммит был посвящен участию женщин в преодолении последствий пандемии и развитии стран после Covid-19. Рассмотрены также эффективные парламентские меры реагирования на актуальные вопросы.Следующий, 14-й Саммит пройдет в 2022 году в Узбекистане. Это будет первое столь масштабное женское мероприятие в регионе.Кроме того, Узбекистан в настоящее время является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/jenschiny-lidery-tsentralnoy-azii-obmenyalis-opytom-v-reshenii-gendernyx-problem-19981809.html
вена
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19464008_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_a7c1bf305483781c276164fa3b97e228.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, вена, сенат олий мажлиса узбекистана, женщины
Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане
Узбекская делегация принимает участие в саммите женщин-парламентариев со всего мира, посвященном преодолению последствий пандемии.
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе Саммита женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза в Вене рассказала о достижениях Узбекистана в сфере гендерного равенства.
Особое внимание в докладе уделялось поощрению участия женщин в экономической деятельности, поддержке равноправия в политической и государственной сферах, а также образованию и профессиональной подготовке девочек и женщин как приоритетному направлению развития после пандемии, сообщает
пресс-служба Сената.
Саммит был посвящен участию женщин в преодолении последствий пандемии и развитии стран после Covid-19. Рассмотрены также эффективные парламентские меры реагирования на актуальные вопросы.
Следующий, 14-й Саммит пройдет в 2022 году в Узбекистане. Это будет первое столь масштабное женское мероприятие в регионе.
Кроме того, Узбекистан в настоящее время является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.