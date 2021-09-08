https://uz.sputniknews.ru/20210908/sleduyuschiy-sammit-jenschin-rukovoditeley-parlamentov-proydet-v-uzbekistane-20419096.html

Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане

Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане

Узбекская делегация принимает участие в саммите женщин-парламентариев со всего мира, посвященном преодолению последствий пандемии. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T18:14+0500

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общество

узбекистан

вена

сенат олий мажлиса узбекистана

женщины

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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе Саммита женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза в Вене рассказала о достижениях Узбекистана в сфере гендерного равенства.Особое внимание в докладе уделялось поощрению участия женщин в экономической деятельности, поддержке равноправия в политической и государственной сферах, а также образованию и профессиональной подготовке девочек и женщин как приоритетному направлению развития после пандемии, сообщает пресс-служба Сената.Саммит был посвящен участию женщин в преодолении последствий пандемии и развитии стран после Covid-19. Рассмотрены также эффективные парламентские меры реагирования на актуальные вопросы.Следующий, 14-й Саммит пройдет в 2022 году в Узбекистане. Это будет первое столь масштабное женское мероприятие в регионе.Кроме того, Узбекистан в настоящее время является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/jenschiny-lidery-tsentralnoy-azii-obmenyalis-opytom-v-reshenii-gendernyx-problem-19981809.html

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