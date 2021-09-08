Экономика
Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве
765
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В эти дни в Москве проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов "Интерткань-2021. Осень". На экспозиции представлена продукция более 20 государств.
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Узбекистан представлен компаниями OOO "Stampa Textile", OOO "REAL Tex TASHKENT", ООО "Bukhara Cotton Textile", ООО "Мerganteks", ООО "Bukhara Brilliant Silk", ООО "Samarkand Euro Asia Textile", OOO "Afrasiab Jeans Textile", ООО "DAKA-INTEX", ООО "Group Impex Textile", ООО "SAAS TEKS INVEST" и другими. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации "Узтекстильпром".
На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами.
По словам участников, экспозиция проходит успешно. Продукция из Узбекистана вызывает интерес у зарубежных партнеров, заключаются предварительные договоренности и намечаются совместные производственные планы.
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"