Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210908/tekstilschikov-iz-uzbekistana-vstretili-na-professionalnoy-ekspozitsii-v-moskve--20421951.html
Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве
Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве
На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T20:03+0500
2021-09-08T20:03+0500
экономика
выставка
текстильная продукция
текстиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20421600_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d1bc706a5152b99b433563eb8bc2f803.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В эти дни в Москве проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов "Интерткань-2021. Осень". На экспозиции представлена продукция более 20 государств.Узбекистан представлен компаниями OOO "Stampa Textile", OOO "REAL Tex TASHKENT", ООО "Bukhara Cotton Textile", ООО "Мerganteks", ООО "Bukhara Brilliant Silk", ООО "Samarkand Euro Asia Textile", OOO "Afrasiab Jeans Textile", ООО "DAKA-INTEX", ООО "Group Impex Textile", ООО "SAAS TEKS INVEST" и другими. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации "Узтекстильпром".На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами.По словам участников, экспозиция проходит успешно. Продукция из Узбекистана вызывает интерес у зарубежных партнеров, заключаются предварительные договоренности и намечаются совместные производственные планы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20421600_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_fba72ac3f43cef04833a1b58beb14348.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выставка, текстильная продукция, текстиль

Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве

20:03 08.09.2021
765
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
Международная выставка тканей и текстильных материалов ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В эти дни в Москве проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов "Интерткань-2021. Осень". На экспозиции представлена продукция более 20 государств.
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
Международная выставка тканей и текстильных материалов ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Узбекистан представлен компаниями OOO "Stampa Textile", OOO "REAL Tex TASHKENT", ООО "Bukhara Cotton Textile", ООО "Мerganteks", ООО "Bukhara Brilliant Silk", ООО "Samarkand Euro Asia Textile", OOO "Afrasiab Jeans Textile", ООО "DAKA-INTEX", ООО "Group Impex Textile", ООО "SAAS TEKS INVEST" и другими. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации "Узтекстильпром".
На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами.
По словам участников, экспозиция проходит успешно. Продукция из Узбекистана вызывает интерес у зарубежных партнеров, заключаются предварительные договоренности и намечаются совместные производственные планы.
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
Международная выставка тканей и текстильных материалов ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
Международная выставка тканей и текстильных материалов "ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ"
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
201000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:15Главред Baltnews получил премию за мужество в отстаивании свободы слова
21:58Афганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом
21:27Отношения Узбекистана и Евросоюза активизируются – чиновник
20:22Разрешение получено: рейсы Qatar Airways официально запущены в Узбекистан
20:03Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве
20:02Министры соседних с Афганистаном стран обсудили обстановку
19:56Стоит ли новость человеческой жизни: военкоры обсудили нюансы и риски профессии
19:25Узбекистан утвердил перечень международных языковых сертификатов
18:59Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика
18:33Рахмон осудил международное сообщество за бездействие в отношении Афганистана
18:29В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами
18:14Следующий саммит женщин-руководителей парламентов пройдет в Узбекистане
16:55Две партии сдали в ЦИК подписные листы за кандидатов в президенты
15:31Соседям на зависть: Украина уверена, что переживет зиму
15:29В Узбекистане утверждена плата за сбор хлопка
15:01Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске
14:46В студенческих общежитиях столичных вузов установят двухъярусные кровати — Минвуз
14:34"Адолат" утвердила кандидата в президенты
14:08Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана
13:59В Ташобласти мужчина пытался незаконно продать препараты против COVID за $10 тысяч