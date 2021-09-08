https://uz.sputniknews.ru/20210908/tekstilschikov-iz-uzbekistana-vstretili-na-professionalnoy-ekspozitsii-v-moskve--20421951.html

Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве

Текстильщиков из Узбекистана встретили на профессиональной экспозиции в Москве

На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T20:03+0500

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экономика

выставка

текстильная продукция

текстиль

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В эти дни в Москве проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов "Интерткань-2021. Осень". На экспозиции представлена продукция более 20 государств.Узбекистан представлен компаниями OOO "Stampa Textile", OOO "REAL Tex TASHKENT", ООО "Bukhara Cotton Textile", ООО "Мerganteks", ООО "Bukhara Brilliant Silk", ООО "Samarkand Euro Asia Textile", OOO "Afrasiab Jeans Textile", ООО "DAKA-INTEX", ООО "Group Impex Textile", ООО "SAAS TEKS INVEST" и другими. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации "Узтекстильпром".На выставке планируется также провести переговоры с крупными сетями, оптовыми представительствами и ретейлорами.По словам участников, экспозиция проходит успешно. Продукция из Узбекистана вызывает интерес у зарубежных партнеров, заключаются предварительные договоренности и намечаются совместные производственные планы.

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выставка, текстильная продукция, текстиль