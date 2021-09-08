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Узбекистан утвердил перечень международных языковых сертификатов
Узбекистан утвердил перечень международных языковых сертификатов
Определен список сертификатов оценки уровня владения иностранными языками, признаваемых в Узбекистане. В перечень вошло 35 тестов по 11 иностранным языкам. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T19:25+0500
2021-09-08T19:26+0500
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образование
экзамены
агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил перечень сертификатов оценки уровня владения иностранным языком, а также таблицу соответствия национальных и международных языковых сертификатов.В документ включено 30 наиболее популярных тестов на знание 11 языков, среди которых TOEFL, IELTS, TESOL, CELTA для английского, DELF, DALF, TCF для французского, Goethe-Zertifikat, DSD, DAF для немецкого, TORFL, ТРКИ для русского и экзамены.Кроме того, документ включает в себя таблицу соответствия уровней международных и национальных языковых сертификатов. Цель перечня – популяризация изучения иностранных языков в Узбекистане.С этой же целью в конце августа в стране был создан новый телерадиоканал Foreign Languages. Сетка вещания нового канала будет состоять из научно-популярных, документальных и художественных фильмов, которые помогут учащимся овладеть иностранными языками.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-rf-vstupili-v-silu-izmeneniya-v-protseduru-sdachi-ekzamenov-migrantami-20332913.html
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образование, экзамены, агентство по популяризации изучения иностранных языков при кабмине узбекистана

Узбекистан утвердил перечень международных языковых сертификатов

19:25 08.09.2021 (обновлено: 19:26 08.09.2021)
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© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКитайский язык
Китайский язык - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Определен список сертификатов оценки уровня владения иностранными языками, признаваемых в Узбекистане. В перечень вошло 35 тестов по 11 иностранным языкам.
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил перечень сертификатов оценки уровня владения иностранным языком, а также таблицу соответствия национальных и международных языковых сертификатов.
В документ включено 30 наиболее популярных тестов на знание 11 языков, среди которых TOEFL, IELTS, TESOL, CELTA для английского, DELF, DALF, TCF для французского, Goethe-Zertifikat, DSD, DAF для немецкого, TORFL, ТРКИ для русского и экзамены.
Кроме того, документ включает в себя таблицу соответствия уровней международных и национальных языковых сертификатов. Цель перечня – популяризация изучения иностранных языков в Узбекистане.
С этой же целью в конце августа в стране был создан новый телерадиоканал Foreign Languages. Сетка вещания нового канала будет состоять из научно-популярных, документальных и художественных фильмов, которые помогут учащимся овладеть иностранными языками.
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