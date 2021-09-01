https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-rf-vstupili-v-silu-izmeneniya-v-protseduru-sdachi-ekzamenov-migrantami-20332913.html

В РФ вступили в силу изменения в процедуру сдачи экзаменов мигрантами

В РФ вступили в силу изменения в процедуру сдачи экзаменов мигрантами

В России с 1 сентября вступает в силу обновленный порядок проведения экзамена для иностранцев, приезжающих на работу. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T21:15+0500

2021-09-01T21:15+0500

2021-09-01T21:17+0500

миграция

узбекистан

русский язык

трудовые мигранты

закон

экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1300/09/13000947_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_9e74892f6a3c2a20316c654845f4d6b4.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В РФ обновили процедуру проведения экзаменов для мигрантов на знание русского языка, а также истории России и основ законодательства, сообщает РИА Новости.Новое положение определяет форму и порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства. Тестирование могут проводить организации и учебные учреждения, включенными в специальный перечень министерством науки и высшего образования РФ.Председателем экзаменационной комиссии назначается педагог, имеющих высшее образование по направлению подготовки "Филология" или "Лингвистика" и получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области методики преподавания русского языка как иностранного и (или) тестологии (не реже одного раза в три года).Напомним, что Узбекистан активно включился в работу по сопровождению своих граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность в России. В частности, в Ташкенте открыт филиал Московского миграционного центра Сахарово, кроме того, преподавателями РУДН проводились занятия для повышения квалификации педагогов русского языка и литературы. В целом систему миграционной политики РФ ждут существенные перемены. В частности, предлагается изменить порядок выдачи мигрантам страховых полисов (СНИЛС). С января 2022 года их можно будет получать еще до въезда в РФ на территории своей страны при оформлении документов.При этом Российская Федерация настроена на полной легализации трудовых отношений с иностранцами, готова защищать их права и интересы, но при условии соблюдения ими закона. Так глава СПЧ при президенте РФ Валерий Федотов заявил РИА Новости, что все иностранные работники должны иметь трудовые договоры в России, чтобы можно было защищать их права. Однако при несоблюдении ими же законов страны пребывания, должна быть адекватная жесткая мера - высылка из страны. В частности, подобной процедуре будут подвергаться участники массовых драк и лица, совершившие административный и тем более уголовные преступления.

https://uz.sputniknews.ru/20210831/migrantam-uprostyat-protseduru-polucheniya-snils-20312752.html

https://uz.sputniknews.ru/20210811/za-uchastie-v-massovyx-drakax-migrantov-mogut-vyslat-iz-rossii-navsegda-20044165.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, русский язык, трудовые мигранты, закон, экзамены