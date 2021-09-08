https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-tashkentskom-zooparke-nemetskiy-spetsialist-daet-seriyu-master-klassov-po-uxodu-za-slonami-20419285.html

В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами

В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами

На тренингах Тобиас Дорнбуш обучает работников зоопарка вырабатывать доверительное отношение слонихи к себе и закреплять с ней определенные команды. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T18:29+0500

2021-09-08T18:29+0500

2021-09-08T18:30+0500

общество

ташкентский зоопарк

слон

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Руководство столичного зоопарка организовало для своих сотрудников посещение лекций тренера по работе со слонами Тобиаса Дорнбуша из Германии, которые проходят три раза в день перед кормлением слонихи Путри, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. ⠀На тренинге Тобиас обучает работников вырабатывать доверительное отношение слонихи к себе и закреплять с ней определенные команды, которые впоследствии помогут им в уходе за ее педикюром. Известно, что на воле слоны проходят сотни километров в день, за счет чего их ногти подтачиваются естественным образом. Однако в ограниченном пространстве педикюр слонов нуждается в тщательном уходе, чтобы впоследствии у животных не развились различные инфекционные заболевания. Мы очень рады, что имеем возможность перенимать передовой европейский опыт по уходу за представителями фауны и можем получать знания, не выходя из нашего зоопарка, отмечают сотрудники учреждения. По словам заведующего отделом "Копытные" Батыра Максудходжаева, малышка Путри прибыла в Ташкент из Малайзии в 2004 году в трехлетнем возрасте. У нее добродушный характер и отличный аппетит. Она любит есть лимоны и лакомиться гематогеном. Кроме того, слониха очень привязана к киперу Шахзоду Мирзакаримову и всегда приветствует его своим хоботом.

https://uz.sputniknews.ru/20210509/v-tashkentskiy-zoopark-privezut-slonenka-iz-moskvy-18651524.html

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ташкентский зоопарк, слон