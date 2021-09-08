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https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-tashkentskom-zooparke-nemetskiy-spetsialist-daet-seriyu-master-klassov-po-uxodu-za-slonami-20419285.html
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами
На тренингах Тобиас Дорнбуш обучает работников зоопарка вырабатывать доверительное отношение слонихи к себе и закреплять с ней определенные команды. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T18:29+0500
2021-09-08T18:30+0500
общество
ташкентский зоопарк
слон
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Руководство столичного зоопарка организовало для своих сотрудников посещение лекций тренера по работе со слонами Тобиаса Дорнбуша из Германии, которые проходят три раза в день перед кормлением слонихи Путри, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. ⠀На тренинге Тобиас обучает работников вырабатывать доверительное отношение слонихи к себе и закреплять с ней определенные команды, которые впоследствии помогут им в уходе за ее педикюром. Известно, что на воле слоны проходят сотни километров в день, за счет чего их ногти подтачиваются естественным образом. Однако в ограниченном пространстве педикюр слонов нуждается в тщательном уходе, чтобы впоследствии у животных не развились различные инфекционные заболевания. Мы очень рады, что имеем возможность перенимать передовой европейский опыт по уходу за представителями фауны и можем получать знания, не выходя из нашего зоопарка, отмечают сотрудники учреждения. По словам заведующего отделом "Копытные" Батыра Максудходжаева, малышка Путри прибыла в Ташкент из Малайзии в 2004 году в трехлетнем возрасте. У нее добродушный характер и отличный аппетит. Она любит есть лимоны и лакомиться гематогеном. Кроме того, слониха очень привязана к киперу Шахзоду Мирзакаримову и всегда приветствует его своим хоботом.
https://uz.sputniknews.ru/20210509/v-tashkentskiy-zoopark-privezut-slonenka-iz-moskvy-18651524.html
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ташкентский зоопарк, слон

В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дает серию мастер-классов по уходу за слонами

18:29 08.09.2021 (обновлено: 18:30 08.09.2021)
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© Пресс-служба Ташкентского зоопаркаВ Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
На тренингах Тобиас Дорнбуш обучает работников зоопарка вырабатывать доверительное отношение слонихи к себе и закреплять с ней определенные команды.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Руководство столичного зоопарка организовало для своих сотрудников посещение лекций тренера по работе со слонами Тобиаса Дорнбуша из Германии, которые проходят три раза в день перед кормлением слонихи Путри, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. ⠀
© Пресс-служба Ташкентского зоопаркаВ Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
© Пресс-служба Ташкентского зоопаркаВ Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
© Пресс-служба Ташкентского зоопаркаВ Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
© Пресс-служба Ташкентского зоопаркаВ Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
© Пресс-служба Ташкентского зоопаркаВ Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
1/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
2/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
3/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
4/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
5/5
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
В Ташкентском зоопарке немецкий специалист дал серию мастер-классов по уходу за слонами
На тренинге Тобиас обучает работников вырабатывать доверительное отношение слонихи к себе и закреплять с ней определенные команды, которые впоследствии помогут им в уходе за ее педикюром. Известно, что на воле слоны проходят сотни километров в день, за счет чего их ногти подтачиваются естественным образом. Однако в ограниченном пространстве педикюр слонов нуждается в тщательном уходе, чтобы впоследствии у животных не развились различные инфекционные заболевания.
Мы очень рады, что имеем возможность перенимать передовой европейский опыт по уходу за представителями фауны и можем получать знания, не выходя из нашего зоопарка, отмечают сотрудники учреждения.
Слоненок плавает в бассейне - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
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9 мая, 12:16
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По словам заведующего отделом "Копытные" Батыра Максудходжаева, малышка Путри прибыла в Ташкент из Малайзии в 2004 году в трехлетнем возрасте. У нее добродушный характер и отличный аппетит. Она любит есть лимоны и лакомиться гематогеном. Кроме того, слониха очень привязана к киперу Шахзоду Мирзакаримову и всегда приветствует его своим хоботом.
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