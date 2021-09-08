https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-uzbekistane-snyali-ogranicheniya-na-eksport-nekotoryx-produktov-20408782.html
В Узбекистане сняли ограничения на экспорт некоторых продуктов
В Узбекистане сняли ограничения на экспорт некоторых продуктов
Также при поставке продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европы, предприятиям компенсируют 50% транспортных расходов сроком на один год. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T11:37+0500
2021-09-08T11:37+0500
2021-09-08T11:40+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Власти Узбекистана сняли ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также из фруктов и орехов. Теперь для этих целей не требуется разрешение президента или Кабинета министров. Об этом стало известно из указа главы государства.К тому же при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европы, поставщикам компенсируют 50% транспортных расходов сроком на один год.Также с 1 октября 2021 года Агентство продвижения экспорта будет предоставлять предприятиям через коммерческие банки единовременные денежные выплаты в размере до $5 млн на срок до 12 месяцев на торговые операции, связанные с экспортом и предэкспортным финансированием. Для этого годовой объем вывозимой ими продукции должен превышать $20 млн.Кроме того, предприятиям, отпускающим готовую текстильную продукцию на сумму свыше 1 миллиона долларов в течение последних двенадцати месяцев, предоставят отсрочку на 120 дней уплаты таможенных платежей без начисления процентов и истребования обеспечения оплаты по ним.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/banki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-ob-eksporte-selxoztovarov-18941092.html
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узбекистан, экспорт, кредитная линия
В Узбекистане сняли ограничения на экспорт некоторых продуктов
11:37 08.09.2021 (обновлено: 11:40 08.09.2021)
Также при поставке продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европы, предприятиям компенсируют 50% транспортных расходов сроком на один год.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Власти Узбекистана сняли ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также из фруктов и орехов. Теперь для этих целей не требуется разрешение президента или Кабинета министров. Об этом стало известно из указа
главы государства.
К тому же при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европы, поставщикам компенсируют 50% транспортных расходов сроком на один год.
Также с 1 октября 2021 года Агентство продвижения экспорта будет предоставлять предприятиям через коммерческие банки единовременные денежные выплаты в размере до $5 млн на срок до 12 месяцев на торговые операции, связанные с экспортом и предэкспортным финансированием. Для этого годовой объем вывозимой ими продукции должен превышать $20 млн.
Кроме того, предприятиям, отпускающим готовую текстильную продукцию на сумму свыше 1 миллиона долларов в течение последних двенадцати месяцев, предоставят отсрочку на 120 дней уплаты таможенных платежей без начисления процентов и истребования обеспечения оплаты по ним.