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В Узбекистане утверждена плата за сбор хлопка
В Узбекистане утверждена плата за сбор хлопка
Кабмин утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T15:29+0500
2021-09-08T15:29+0500
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сбор хлопка
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Кабинет министров Узбекистана на заседании утвердил меры по срочному сбору хлопка-сырца вручную и с использованием хлопкоуборочной техники. За каждый килограмм хлопка-сырца, собранного вручную, будет выплачиваться не менее 1200 сумов на первом этапе сбора и 1500 сумов на втором этапе, сообщает Самаркандское областное управление сельского хозяйства.Хлопково-текстильные кластеры и частные хозяйства смогут самостоятельно устанавливать размер оплаты, но не ниже установленной суммы. Бригадирам хлопкоуборочных отрядов из безработных граждан до конца сезона будет выплачено по 2 миллиона сумов.При сборе хлопка категорически запрещен любой принудительный труд: нельзя привлекать к уборке детей в возрасте до 18 лет, студентов, сотрудников бюджетных, внебюджетных или хозяйственных организаций, военнослужащих.При этом в Джизакской, Ташкентской и Сырдарьинской областях, а также в отдалённых районах Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей за каждый килограмм хлопка полагается надбавка в 230 сумов, сообщает Uzreport.В минувшем году тариф на сбор хлопка составлял 1000 и 1400 сумов за первый и второй этапы соответственно.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/mejdunarodnye-fininstituty-vydelili-130-mln-na-razvitie-xlopkovogo-sektora-18960140.html
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хлопок, сбор хлопка, тарифы

В Узбекистане утверждена плата за сбор хлопка

15:29 08.09.2021
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСборщики хлопка на поле
Сборщики хлопка на поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Кабмин утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья.
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Кабинет министров Узбекистана на заседании утвердил меры по срочному сбору хлопка-сырца вручную и с использованием хлопкоуборочной техники. За каждый килограмм хлопка-сырца, собранного вручную, будет выплачиваться не менее 1200 сумов на первом этапе сбора и 1500 сумов на втором этапе, сообщает Самаркандское областное управление сельского хозяйства.
Хлопково-текстильные кластеры и частные хозяйства смогут самостоятельно устанавливать размер оплаты, но не ниже установленной суммы. Бригадирам хлопкоуборочных отрядов из безработных граждан до конца сезона будет выплачено по 2 миллиона сумов.
При сборе хлопка категорически запрещен любой принудительный труд: нельзя привлекать к уборке детей в возрасте до 18 лет, студентов, сотрудников бюджетных, внебюджетных или хозяйственных организаций, военнослужащих.
При этом в Джизакской, Ташкентской и Сырдарьинской областях, а также в отдалённых районах Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей за каждый килограмм хлопка полагается надбавка в 230 сумов, сообщает Uzreport.
В минувшем году тариф на сбор хлопка составлял 1000 и 1400 сумов за первый и второй этапы соответственно.
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