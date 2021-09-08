https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-uzbekistane-utverjdena-plata-za-sbor-xlopka-20416413.html

В Узбекистане утверждена плата за сбор хлопка

В Узбекистане утверждена плата за сбор хлопка

Кабмин утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T15:29+0500

2021-09-08T15:29+0500

2021-09-08T15:29+0500

общество

хлопок

сбор хлопка

тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/51/59/515975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22c4df1982bea508149683fda396b99d.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Кабинет министров Узбекистана на заседании утвердил меры по срочному сбору хлопка-сырца вручную и с использованием хлопкоуборочной техники. За каждый килограмм хлопка-сырца, собранного вручную, будет выплачиваться не менее 1200 сумов на первом этапе сбора и 1500 сумов на втором этапе, сообщает Самаркандское областное управление сельского хозяйства.Хлопково-текстильные кластеры и частные хозяйства смогут самостоятельно устанавливать размер оплаты, но не ниже установленной суммы. Бригадирам хлопкоуборочных отрядов из безработных граждан до конца сезона будет выплачено по 2 миллиона сумов.При сборе хлопка категорически запрещен любой принудительный труд: нельзя привлекать к уборке детей в возрасте до 18 лет, студентов, сотрудников бюджетных, внебюджетных или хозяйственных организаций, военнослужащих.При этом в Джизакской, Ташкентской и Сырдарьинской областях, а также в отдалённых районах Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей за каждый килограмм хлопка полагается надбавка в 230 сумов, сообщает Uzreport.В минувшем году тариф на сбор хлопка составлял 1000 и 1400 сумов за первый и второй этапы соответственно.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/mejdunarodnye-fininstituty-vydelili-130-mln-na-razvitie-xlopkovogo-sektora-18960140.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хлопок, сбор хлопка, тарифы