https://uz.sputniknews.ru/20210909/evropa-xochet-pokupat-rossiyskiy-gaz-za-rubli-20426265.html

Европа хочет покупать российский газ за рубли

Европа хочет покупать российский газ за рубли

В случае полной загрузки "своих", прямых газопроводов "Северный поток", "Северный поток — 2", "Турецкий поток", "Голубой поток" Россия может экспортировать в... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T12:00+0500

2021-09-09T12:00+0500

2021-09-09T12:00+0500

колумнисты

газ

северный поток - 2

"газпром нефть"

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Строительство "Северного потока — 2" практически завершено, остались небольшие доработки. Уже в этом году по газопроводу, как ожидается, пройдут первые несколько миллиардов кубометров газа. На этом фоне остается вторая задача — добиться полного заполнения трубы.Напомним: в конце августа стало известно, что по итогам очередной судебной тяжбы к трубопроводу все же должны применяться правила европейского газового рынка, когда 50 процентов мощности резервируются для прочих поставщиков газа.Здесь, конечно, сразу появляется огромный пласт юридической работы: детали трактовок, возможности обойти эти нормы, чем "Газпром", вероятно, еще будет заниматься — о вероятности возникновения такой проблемы было известно еще до начала строительства.Мы же оставим юридические вопросы в стороне. Ведь если Евросоюз захотел бы, то мог бы выдать исключение. Как оно предоставлено трансадриатическому газопроводу TAP (продолжение турецкого TANAP), который доставляет в Южную Европу десять миллиардов кубометров азербайджанского газа. Любопытно, что если для "Северного потока — 2" в принципе невозможно найти нероссийских поставщиков для заполнения оставшейся половины трубы, то в случае TAP и сам "Газпром" в теории с интересом мог бы претендовать на участие в использовании этого газопровода. Мощность российских газопроводов в Турцию чуть выше, чем объем импорта этой страной российского газа. "Лишний" газ можно было бы пустить в TAP.Второй важный момент. Как мы все помним, у "Северного потока — 1" также были постоянные проблемы с полной загрузкой. Но это было связано с ограничениями на прокачку уже по одному из двух сухопутных продолжений — газопроводу OPAL.Потом острота проблемы спала — был достроен EUGAL, сухопутное продолжение уже для "Северного потока — 2" (в этом случае удалось добиться практически полной загрузки). И пока морской части "Северного потока — 2" еще не было, можно было пользоваться этой сухопутной трубой для доставки газа из "Северного потока — 1".Сейчас же достраивается второй "поток", а значит, его сухопутное продолжение в случае полной загрузки морской части будет использоваться по своему первоначальному назначению.Не будем утомлять читателя точными расчетами. Если подытожить, то, чтобы получить эффект от полной загрузки "Северного потока — 2", нужно решить и вопрос с OPAL.И напротив, в случае сохранения обеих сложностей — отсутствие полного доступа к "Северному потоку — 2" и OPAL — эти две проблемы скомпенсируют друг друга, поэтому максимальные потери от ограничений составят 27,5 миллиарда (половина мощности "Северного потока — 2") из 110 миллиардов кубометров (суммарная мощность обоих "потоков").Пока же последнее судебное решение в процессе по OPAL сохраняет ограничение на прокачку из-за позиции Польши.И здесь нельзя говорить, что действия Варшавы иррациональны. Тут имеет место прямой расчет, ведь при снятии ограничений транзит газа через саму Польшу может упасть.Подсчитаем. В случае полной загрузки "своих", прямых газопроводов "Северный поток", "Северный поток — 2", "Турецкий поток", "Голубой поток" Россия может экспортировать в Европу (с учетом Турции) почти 160 миллиардов кубометров газа. Если быть абсолютно точным, мощности, предназначенные исключительно для Турции, немного избыточны, а значит, соответственно, мощности для Европы окажутся чуть меньше. Но принципиально это дела не меняет.Другими словами, "Газпрому" в любом случае нужны дополнительные объемы экспорта (около 40 миллиардов кубометров при "базовом" экспорте в 200 миллиардов). И здесь появляется альтернатива между двумя маршрутами — через Польшу (мощность 36 миллиардов) или через Украину (40 миллиардов оплаченных, но можно и больше).Транзит через Польшу (газопровод "Ямал — Европа") удобнее — он короче и дешевле. В том числе и потому, что до Польши газопровод проходит через Белоруссию, а белорусский участок принадлежит "Газпрому".Именно поэтому основные "переживания" в долгосрочной перспективе связаны с судьбой украинского транзита. Но в течение ближайших трех лет у "Газпрома" есть закрепленные контрактом обязательства перед Украиной по прокачке 40 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, в случае полной загрузки новых магистралей на ближайшие три года пострадает именно польское направление.Так или иначе, на эти "формально правильные, а по сути издевательские" меры по ограничению загрузки трубопроводов, в которых физически не может быть поставщиков, кроме российских, "Газпром" отвечает симметрично: поставляет газ в рамках контрактных обязательств, используя только минимальный объем транзита по украинскому направлению. Хотя на рынке очевидный дефицит топлива, отчего и рекордные цены в три раза выше "нормы". Интересно, что если до сентября "Газпром" транспортировал через Украину примерно 124 миллиона кубометров в сутки (что все же чуть больше обязательств "качай или плати"), то с сентября — в среднем 108 миллионов, ровно согласно гарантированному объему прокачки (соответствует 40 миллиардам в год).Но что делать, если решить вопрос с полной загрузкой газопроводов не удастся? Быстрых решений здесь ждать не стоит, но на среднесрочную перспективу возможен и план Б.Во-первых, допуск в трубу прочих российских производителей газа — в таком случае европейские правила будут выполнены. Напомним: в конце августа стало известно о просьбе "Роснефти" разрешить ей через соглашение с "Газпромом" экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров в год.Вопрос, насколько либерализация экспорта сетевого газа отвечает национальным интересам, — отдельный и сложный. А ответ зависит от массы деталей: объемы, сроки, текущая ситуация и прогнозы на европейском и глобальном рынке. И в любом случае российская монополия предпочитает пока самостоятельно экспортировать газ. Тем не менее, если говорить о проблеме в контексте полного заполнения экспортных трубопроводов, — это тоже вариант.Наконец, существует еще один способ решения проблемы — смена точки сдачи-приемки газа с европейских пунктов на территорию России. В таком случае по трубе уже пойдет газ покупателей. Понятно, что для этого нужно проделать законодательную работу, переподписать часть контрактов, разобраться с условиями транспортировки.Между тем определенный задел здесь уже есть. Напомним, что "Газпром" продает газ в том числе и на собственной электронной торговой платформе, но пока также с европейскими точками поставки. Изначально это была система аукционов, сейчас — уже с использованием механизмов, аналогичных полноценной биржевой торговле. По сути, медленно развивается собственный экспортный биржевой канал. Конечно, не хватает той ликвидности, которая есть на западных площадках. Но по большому счету цены ЭТП в любом случае будут коррелировать с ценами европейских хабов. А в будущем на основе электронной торговой платформы может появиться собственная экспортная газовая биржа и свой газовый хаб.Тем более что в перспективе возможен еще один вариант — продажа газа за рубли."Газпром" еще в 2019 году сообщал о продаже газа за российскую валюту через ЭТП с поставкой в Германию. С тех пор информации о новых подобных сделках не было, однако это не означает, что их не будет в будущем.К тому же плюсом тут является возможность превратить недостатки Третьего энергопакета в преимущество — решить проблему полной загрузки экспортных труб, одновременно создав собственный газовый хаб и газовую биржу. А в перспективе начать и регулярную продажу голубого топлива на экспорт за рубли.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210722/uspex-severnogo-potoka--2-zapad-maskiruet-sekretnym-ukazom-putina-19775483.html

https://uz.sputniknews.ru/20210603/severnomu-potoku--2-obyavlena-poslednyaya-bitva-19061474.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/vrag-severnogo-potoka--2-stremitelno-proigryvaet-v-germanii-19688607.html

https://uz.sputniknews.ru/20210501/es-dushit-severnyy-potok-2-i-xochet-ego-zapreta-chem-otvetyat-rf-i-germaniya-18580534.html

https://uz.sputniknews.ru/20210219/SShA-nakinulis-na-Severnyy-potok-2-s-novymi-sanktsiyami--Bloomberg-16037847.html

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газ, северный поток - 2, "газпром нефть"