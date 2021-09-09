https://uz.sputniknews.ru/20210909/glava-mchs-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-zinicheva-20427316.html

Глава МЧС Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Глава МЧС Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Евгений Зиничев погиб в среду во время межведомственных учений. Он сорвался со скалы, спасая жизнь человека. Ему было 55 лет. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T12:31+0500

2021-09-09T12:31+0500

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общество

смерть

соболезнования

мчс

гибель

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Глава МЧС Узбекистана Турсинхан Худайбергенов выразил соболезнования в связи с гибелью министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева.Зиничев погиб накануне во время межведомственных учений Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Скончались оба.Главе российского МЧС было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему было присвоено звание генерала армии.Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

https://uz.sputniknews.ru/20210908/ministr-po-chrezvychaynym-situatsiyam-rossii-pogib-vo-vremya-ucheniy-v-norilske-20415922.html

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смерть, соболезнования, мчс, гибель