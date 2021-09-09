https://uz.sputniknews.ru/20210909/mer-moskvy-ozvuchil-retsept-borby-s-narushitelyami-migrantami-20426570.html

Мэр Москвы озвучил рецепт борьбы с нарушителями-мигрантами

Мэр Москвы озвучил рецепт борьбы с нарушителями-мигрантами

Сергей Собянин высказался за жесткие меры против приезжих, нарушающих законодательство России 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T12:00+0500

2021-09-09T12:00+0500

2021-09-09T13:25+0500

москва

сергей собянин

трудовые мигранты

россия

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ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае нарушений, возбуждение уголовных дел, высылка и запрет на въезд и другие жесткие меры по отношению к мигрантам будут продолжаться. Такое мнение он высказал в интервью сайту "Комсомольская правда".Что же касается нехватки рабочих рук, по словам Сергея Собянина, по количеству выданных патентов видно, что приехавших на заработки из СНГ в Россию сейчас примерно столько же, сколько в 2019 году – 430 тысяч. Дефицит ощущается не из-за того, что стало меньше мигрантов, а потому, что стало больше строек. Если в предыдущие годы вводилось по 3 миллиона квадратных метров жилья, то в 2021 эта цифра приближается к 6 миллионам. На сегодня население Москвы составляет 12,5 миллионов человек, каждые десять лет оно увеличивается на миллион. По словам мэра, это естественный прирост, за счет появляющихся на свет маленьких москвичей, а не за счет приезжих.В начале августа мэр утверждал, что нехватка рабочих рук, вызванная отсутствием мигрантов, повлияла на стоимость рабочей силы и на общий уровень инфляции. В связи с пандемией стройки в Москве были заморожены почти на два месяца.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/skolkim-migrantam-zapretili-vezd-v-rf-v-2021-godu--raskryli-v-mvd-20391247.html

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москва, сергей собянин, трудовые мигранты