https://uz.sputniknews.ru/20210909/mer-moskvy-ozvuchil-retsept-borby-s-narushitelyami-migrantami-20426570.html
Мэр Москвы озвучил рецепт борьбы с нарушителями-мигрантами
Мэр Москвы озвучил рецепт борьбы с нарушителями-мигрантами
Сергей Собянин высказался за жесткие меры против приезжих, нарушающих законодательство России 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T12:00+0500
2021-09-09T12:00+0500
2021-09-09T13:25+0500
москва
сергей собянин
трудовые мигранты
россия
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ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае нарушений, возбуждение уголовных дел, высылка и запрет на въезд и другие жесткие меры по отношению к мигрантам будут продолжаться. Такое мнение он высказал в интервью сайту "Комсомольская правда".Что же касается нехватки рабочих рук, по словам Сергея Собянина, по количеству выданных патентов видно, что приехавших на заработки из СНГ в Россию сейчас примерно столько же, сколько в 2019 году – 430 тысяч. Дефицит ощущается не из-за того, что стало меньше мигрантов, а потому, что стало больше строек. Если в предыдущие годы вводилось по 3 миллиона квадратных метров жилья, то в 2021 эта цифра приближается к 6 миллионам. На сегодня население Москвы составляет 12,5 миллионов человек, каждые десять лет оно увеличивается на миллион. По словам мэра, это естественный прирост, за счет появляющихся на свет маленьких москвичей, а не за счет приезжих.В начале августа мэр утверждал, что нехватка рабочих рук, вызванная отсутствием мигрантов, повлияла на стоимость рабочей силы и на общий уровень инфляции. В связи с пандемией стройки в Москве были заморожены почти на два месяца.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/skolkim-migrantam-zapretili-vezd-v-rf-v-2021-godu--raskryli-v-mvd-20391247.html
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москва, сергей собянин, трудовые мигранты
Мэр Москвы озвучил рецепт борьбы с нарушителями-мигрантами
12:00 09.09.2021 (обновлено: 13:25 09.09.2021)
Сергей Собянин высказался за жесткие меры против приезжих, нарушающих законодательство России
ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае нарушений, возбуждение уголовных дел, высылка и запрет на въезд и другие жесткие меры по отношению к мигрантам будут продолжаться. Такое мнение он высказал в интервью сайту "Комсомольская правда
".
"Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит. Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и так далее. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок", - заявил градоначальник.
Что же касается нехватки рабочих рук, по словам Сергея Собянина, по количеству выданных патентов видно, что приехавших на заработки из СНГ в Россию сейчас примерно столько же, сколько в 2019 году – 430 тысяч. Дефицит ощущается не из-за того, что стало меньше мигрантов, а потому, что стало больше строек. Если в предыдущие годы вводилось по 3 миллиона квадратных метров жилья, то в 2021 эта цифра приближается к 6 миллионам. На сегодня население Москвы составляет 12,5 миллионов человек, каждые десять лет оно увеличивается на миллион. По словам мэра, это естественный прирост, за счет появляющихся на свет маленьких москвичей, а не за счет приезжих.
В начале августа мэр утверждал, что нехватка рабочих рук, вызванная отсутствием мигрантов, повлияла на стоимость рабочей силы и на общий уровень инфляции. В связи с пандемией стройки в Москве были заморожены почти на два месяца.