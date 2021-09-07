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Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
Ранее в ведомстве заявили, что в стране сейчас находится 700 тысяч нелегальных мигрантов. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T09:40+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В МВД РФ раскрыли статистику, касающуюся запрета на въезд в Россию для иностранных граждан.Известно, что за январь-июль 2021 года было вынесено 115 тысяч соответствующих решений.Отмечается, что 40 тысяч случаев были связаны с административными правонарушениями, которые иностранцы совершали неоднократно.Еще 20 тысяч решений о запрете на въезд были вынесены за нарушение установленного срока нахождения в РФ в период предыдущего пребывания в стране.Ранее в МВД заявили, что в России сейчас находится 700 тысяч нелегалов.Также в ведомстве на днях подготовили проект приказа, согласно которому с 29 декабря мигрантов обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии.При этом обязательная дактилоскопия вводится не только для трудовых мигрантов, но и для иностранцев, прибывших в РФ на срок более 90 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-rossii-naxoditsya-700-tysyach-nelegalnyx-migrantov---mvd-19966026.html
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мвд, мвд россии, трудовые мигранты, иностранные граждане, мигрант

Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД

09:40 07.09.2021
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Ранее в ведомстве заявили, что в стране сейчас находится 700 тысяч нелегальных мигрантов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В МВД РФ раскрыли статистику, касающуюся запрета на въезд в Россию для иностранных граждан.
Известно, что за январь-июль 2021 года было вынесено 115 тысяч соответствующих решений.
"За 7 месяцев 2021 года по материалам подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России принято около 115 тысяч решений о неразрешении въезда", — сообщили РИА Новости в МВД.
Отмечается, что 40 тысяч случаев были связаны с административными правонарушениями, которые иностранцы совершали неоднократно.
Еще 20 тысяч решений о запрете на въезд были вынесены за нарушение установленного срока нахождения в РФ в период предыдущего пребывания в стране.
Ранее в МВД заявили, что в России сейчас находится 700 тысяч нелегалов.
Также в ведомстве на днях подготовили проект приказа, согласно которому с 29 декабря мигрантов обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии.
При этом обязательная дактилоскопия вводится не только для трудовых мигрантов, но и для иностранцев, прибывших в РФ на срок более 90 дней.
Первый замминистра Александр Горовой на встрече с послами СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
Миграция
В России находится 700 тысяч нелегальных мигрантов - МВД
5 августа, 17:51
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