https://uz.sputniknews.ru/20210907/skolkim-migrantam-zapretili-vezd-v-rf-v-2021-godu--raskryli-v-mvd-20391247.html
Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
Ранее в ведомстве заявили, что в стране сейчас находится 700 тысяч нелегальных мигрантов. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T09:40+0500
2021-09-07T09:40+0500
2021-09-07T09:40+0500
россия
мвд
мвд россии
трудовые мигранты
иностранные граждане
мигрант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20391313_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f82ddc289544f36eb66027c585ebb8d4.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В МВД РФ раскрыли статистику, касающуюся запрета на въезд в Россию для иностранных граждан.Известно, что за январь-июль 2021 года было вынесено 115 тысяч соответствующих решений.Отмечается, что 40 тысяч случаев были связаны с административными правонарушениями, которые иностранцы совершали неоднократно.Еще 20 тысяч решений о запрете на въезд были вынесены за нарушение установленного срока нахождения в РФ в период предыдущего пребывания в стране.Ранее в МВД заявили, что в России сейчас находится 700 тысяч нелегалов.Также в ведомстве на днях подготовили проект приказа, согласно которому с 29 декабря мигрантов обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии.При этом обязательная дактилоскопия вводится не только для трудовых мигрантов, но и для иностранцев, прибывших в РФ на срок более 90 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-rossii-naxoditsya-700-tysyach-nelegalnyx-migrantov---mvd-19966026.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20391313_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7189911302a5b03e9d06fce1e17cfdf4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд, мвд россии, трудовые мигранты, иностранные граждане, мигрант
Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
Ранее в ведомстве заявили, что в стране сейчас находится 700 тысяч нелегальных мигрантов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В МВД РФ раскрыли статистику, касающуюся запрета на въезд в Россию для иностранных граждан.
Известно, что за январь-июль 2021 года было вынесено 115 тысяч соответствующих решений.
"За 7 месяцев 2021 года по материалам подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России принято около 115 тысяч решений о неразрешении въезда", — сообщили РИА Новости в МВД.
Отмечается, что 40 тысяч случаев были связаны с административными правонарушениями, которые иностранцы совершали неоднократно.
Еще 20 тысяч решений о запрете на въезд были вынесены за нарушение установленного срока нахождения в РФ в период предыдущего пребывания в стране.
Ранее в МВД заявили
, что в России сейчас находится 700 тысяч нелегалов.
Также в ведомстве на днях подготовили
проект приказа, согласно которому с 29 декабря мигрантов обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии.
При этом обязательная дактилоскопия вводится не только для трудовых мигрантов, но и для иностранцев, прибывших в РФ на срок более 90 дней.