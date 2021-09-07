https://uz.sputniknews.ru/20210907/skolkim-migrantam-zapretili-vezd-v-rf-v-2021-godu--raskryli-v-mvd-20391247.html

Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД

Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД

Ранее в ведомстве заявили, что в стране сейчас находится 700 тысяч нелегальных мигрантов. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T09:40+0500

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2021-09-07T09:40+0500

россия

мвд

мвд россии

трудовые мигранты

иностранные граждане

мигрант

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В МВД РФ раскрыли статистику, касающуюся запрета на въезд в Россию для иностранных граждан.Известно, что за январь-июль 2021 года было вынесено 115 тысяч соответствующих решений.Отмечается, что 40 тысяч случаев были связаны с административными правонарушениями, которые иностранцы совершали неоднократно.Еще 20 тысяч решений о запрете на въезд были вынесены за нарушение установленного срока нахождения в РФ в период предыдущего пребывания в стране.Ранее в МВД заявили, что в России сейчас находится 700 тысяч нелегалов.Также в ведомстве на днях подготовили проект приказа, согласно которому с 29 декабря мигрантов обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии.При этом обязательная дактилоскопия вводится не только для трудовых мигрантов, но и для иностранцев, прибывших в РФ на срок более 90 дней.

https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-rossii-naxoditsya-700-tysyach-nelegalnyx-migrantov---mvd-19966026.html

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мвд, мвд россии, трудовые мигранты, иностранные граждане, мигрант