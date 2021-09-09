https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html
Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями
Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями
Президент навал приоритеты политики государства, а также обозначил важные для страны цели на ближайшее время. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T14:14+0500
2021-09-09T14:14+0500
2021-09-09T14:14+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В ходе своего выступления на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика нацелена на продолжение системной и продуманной, прагматичной и активной внешней политики и развитие экономическую дипломатию.В приоритете политики государства - углубление сотрудничества с соседями по региону в сфере безопасности, торгово-экономической, водной, энергетической и транспортной, культурной и гуманитарной сферах, подчеркнул президент.Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что страна намерена укреплять деятельность в органах и учреждениях Организации Объединенных Наций, в глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях. Будут предприняты конкретные практические шаги по ускорению процесса вступления во Всемирную торговую организацию и интеграции с Евразийским экономическим союзом.Узбекистан сделает все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в Афганистан.Делегаты съезда должны рассмотреть кандидатуру действующего главы государства на выборы президента страны 24 октября. В августе политсовет УзЛиДеП предложил Мирзиеева кандидатом на предстоящие выборы.В соответствии с изменениями в законодательство, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев
Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями
Президент навал приоритеты политики государства, а также обозначил важные для страны цели на ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В ходе своего выступления на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика нацелена на продолжение системной и продуманной, прагматичной и активной внешней политики и развитие экономическую дипломатию.
В приоритете политики государства - углубление сотрудничества с соседями по региону в сфере безопасности, торгово-экономической, водной, энергетической и транспортной, культурной и гуманитарной сферах, подчеркнул президент.
В приоритете - дальнейшее развитие отношений с нашими традиционными партнерами, такими как Россия, Китай и США, а также Турция, Индия, Пакистан, Германия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, расширение географии внешних связей.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что страна намерена укреплять деятельность в органах и учреждениях Организации Объединенных Наций, в глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях.
Будут предприняты конкретные практические шаги по ускорению процесса вступления во Всемирную торговую организацию и интеграции с Евразийским экономическим союзом.
Узбекистан сделает все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в Афганистан.
Делегаты съезда должны рассмотреть кандидатуру действующего главы государства на выборы президента страны 24 октября. В августе политсовет УзЛиДеП предложил Мирзиеева кандидатом на предстоящие выборы.
В соответствии с изменениями в законодательство, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.