https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html

Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями

Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями

Президент навал приоритеты политики государства, а также обозначил важные для страны цели на ближайшее время. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T14:14+0500

2021-09-09T14:14+0500

2021-09-09T14:14+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20430095_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ab08e1b4cfb9152d1d2028696194fbc1.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В ходе своего выступления на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика нацелена на продолжение системной и продуманной, прагматичной и активной внешней политики и развитие экономическую дипломатию.В приоритете политики государства - углубление сотрудничества с соседями по региону в сфере безопасности, торгово-экономической, водной, энергетической и транспортной, культурной и гуманитарной сферах, подчеркнул президент.Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что страна намерена укреплять деятельность в органах и учреждениях Организации Объединенных Наций, в глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях. Будут предприняты конкретные практические шаги по ускорению процесса вступления во Всемирную торговую организацию и интеграции с Евразийским экономическим союзом.Узбекистан сделает все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в Афганистан.Делегаты съезда должны рассмотреть кандидатуру действующего главы государства на выборы президента страны 24 октября. В августе политсовет УзЛиДеП предложил Мирзиеева кандидатом на предстоящие выборы.В соответствии с изменениями в законодательство, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев