https://uz.sputniknews.ru/20210909/tashkent-sdelal-menya-legendoy-i-pomog-nayti-sestru--otkrovenie-kosti-tszyu-20441120.html

Ташкент сделал меня легендой и помог найти сестру — откровение Кости Цзю

Ташкент сделал меня легендой и помог найти сестру — откровение Кости Цзю

Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю приехал в Узбекистан. Легендарный спортсмен не только поделился своими планами, но и рассказал... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T22:22+0500

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На пресс-конференции в столице Узбекистана прославленный боксер признался, что Ташкент для него очень близкий город, который стал трамплином в его карьере и отразился на семейной жизни.Кстати, благодаря редкой для корейцев фамилии Цзю (а Константин на четверть кореец), боксеру удалось отыскать свою сестру и других родственников."Она увидела в газетах, что какой-то Цзю получает медали на соревнованиях, пришла ко мне в гостиницу и говорит: может, мы родственники? Так по фотографии деда, которого я никогда в жизни не видел, мы нашли своих родных", — признался боксер.По его словам, побед я в спорте и жизни он добился благодаря упорству и целеустремленности. Сейчас Костя Цзю готовится организовать собственный турнир и будет рад видеть среди клиентов своей промоутерской компании талантливых боксеров из Узбекистана, чтобы они получили шанс показать себя и заработать.Подробнее смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/kostya-tszyu-nameren-privlech-v-klienty-bokserov-iz-uzbekistana-20438895.html

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, ташкент, спорт, бокс