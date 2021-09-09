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Ташкент сделал меня легендой и помог найти сестру — откровение Кости Цзю
Ташкент сделал меня легендой и помог найти сестру — откровение Кости Цзю
Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю приехал в Узбекистан. Легендарный спортсмен не только поделился своими планами, но и рассказал... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
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На пресс-конференции в столице Узбекистана прославленный боксер признался, что Ташкент для него очень близкий город, который стал трамплином в его карьере и отразился на семейной жизни.Кстати, благодаря редкой для корейцев фамилии Цзю (а Константин на четверть кореец), боксеру удалось отыскать свою сестру и других родственников."Она увидела в газетах, что какой-то Цзю получает медали на соревнованиях, пришла ко мне в гостиницу и говорит: может, мы родственники? Так по фотографии деда, которого я никогда в жизни не видел, мы нашли своих родных", — признался боксер.По его словам, побед я в спорте и жизни он добился благодаря упорству и целеустремленности. Сейчас Костя Цзю готовится организовать собственный турнир и будет рад видеть среди клиентов своей промоутерской компании талантливых боксеров из Узбекистана, чтобы они получили шанс показать себя и заработать.Подробнее смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/kostya-tszyu-nameren-privlech-v-klienty-bokserov-iz-uzbekistana-20438895.html
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узбекистан, ташкент, спорт, бокс

Ташкент сделал меня легендой и помог найти сестру — откровение Кости Цзю

22:22 09.09.2021 (обновлено: 22:32 09.09.2021)
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© Sputnik . Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю приехал в Узбекистан. Легендарный спортсмен не только поделился своими планами, но и рассказал удивительные истории о Ташкенте, который сыграл важную роль в его жизни.
На пресс-конференции в столице Узбекистана прославленный боксер признался, что Ташкент для него очень близкий город, который стал трамплином в его карьере и отразился на семейной жизни.
"В далеком 1988 году именно в Ташкенте проходил чемпионат СССР по боксу, где я, совсем еще пацан тогда, занял второе место. Это дало мне путевку на Олимпиаду, так началась моя большая спортивная карьера", — вспоминает Костя Цзю.
Кстати, благодаря редкой для корейцев фамилии Цзю (а Константин на четверть кореец), боксеру удалось отыскать свою сестру и других родственников.
Пресс-конференция боксера Кости Цзю в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
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Костя Цзю намерен привлечь в клиенты боксеров из Узбекистана
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"Она увидела в газетах, что какой-то Цзю получает медали на соревнованиях, пришла ко мне в гостиницу и говорит: может, мы родственники? Так по фотографии деда, которого я никогда в жизни не видел, мы нашли своих родных", — признался боксер.
По его словам, побед я в спорте и жизни он добился благодаря упорству и целеустремленности. Сейчас Костя Цзю готовится организовать собственный турнир и будет рад видеть среди клиентов своей промоутерской компании талантливых боксеров из Узбекистана, чтобы они получили шанс показать себя и заработать.
Подробнее смотрите в нашем видео.
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