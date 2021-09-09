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ЦБ вновь сохранил основную ставку в 14% для баланса между инфляцией и ростом
ЦБ вновь сохранил основную ставку в 14% для баланса между инфляцией и ростом
По данным Центробанка, по итогам августа уровень годовой инфляции составил 11,1%, что несколько выше базового прогноза. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T16:09+0500
2021-09-09T16:09+0500
2021-09-09T16:09+0500
экономика
экономика
цб
инфляция
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14%.Отмечается, что решение принято в целях достижения баланса между снижением инфляции до 10% к концу года и одновременным поддержанием экономической активности в условиях сохранения проинфляционных факторов и рисков.ЦБ Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент "основной ставки" в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%. Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля — до 15%, а с 10 сентября — до 14% из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставлял ставку без изменений.По данным ЦБ, по итогам августа уровень годовой инфляции составил 11,1%, что несколько выше базового прогноза.В ЦБ также отмечают, что в январе-августе курс национальной валюты — сума —обесценился на 2%, поскольку обменные курсы валют основных торговых партнеров (за исключением Турции) существенно не изменились с начала года.Центробанк ожидает, что "ситуация на внутреннем валютном рынке, динамика реального эффективного обменного курса сума и отсутствие давления на него в ближайшие месяцы послужат относительно стабильному формированию цен на импортные и зависящие от импорта товары в потребительской корзине".
https://uz.sputniknews.ru/20210728/tsb-uzbekistana-povysil-prognoz-vvp-strany-v-2021-godu-do-68-19848513.html
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экономика, цб, инфляция, основная ставка
ЦБ вновь сохранил основную ставку в 14% для баланса между инфляцией и ростом
По данным Центробанка, по итогам августа уровень годовой инфляции составил 11,1%, что несколько выше базового прогноза.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14%.
"Правление Центрального банка Узбекистана 9 сентября приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых", — говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что решение принято в целях достижения баланса между снижением инфляции до 10% к концу года и одновременным поддержанием экономической активности в условиях сохранения проинфляционных факторов и рисков.
ЦБ Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент "основной ставки" в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.
Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля — до 15%, а с 10 сентября — до 14% из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставлял ставку без изменений.
По данным ЦБ, по итогам августа уровень годовой инфляции составил 11,1%, что несколько выше базового прогноза.
"Хотя общий уровень инфляции все еще остается неизменным, но снижающаяся динамика базовой инфляции и текущие умеренно жесткие денежно-кредитные условия будут факторами, способствующими достижению прогнозного 10%-ного уровня инфляции к концу года", — считает регулятор.
В ЦБ также отмечают, что в январе-августе курс национальной валюты — сума —обесценился на 2%, поскольку обменные курсы валют основных торговых партнеров (за исключением Турции) существенно не изменились с начала года.
Центробанк ожидает, что "ситуация на внутреннем валютном рынке, динамика реального эффективного обменного курса сума и отсутствие давления на него в ближайшие месяцы послужат относительно стабильному формированию цен на импортные и зависящие от импорта товары в потребительской корзине".