https://uz.sputniknews.ru/20210909/tsb-vnov-soxranil-osnovnuyu-stavku-v-14-dlya-balansa-mejdu-inflyatsiey-i-rostom-20434493.html

ЦБ вновь сохранил основную ставку в 14% для баланса между инфляцией и ростом

ЦБ вновь сохранил основную ставку в 14% для баланса между инфляцией и ростом

По данным Центробанка, по итогам августа уровень годовой инфляции составил 11,1%, что несколько выше базового прогноза. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T16:09+0500

2021-09-09T16:09+0500

2021-09-09T16:09+0500

экономика

экономика

цб

инфляция

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14%.Отмечается, что решение принято в целях достижения баланса между снижением инфляции до 10% к концу года и одновременным поддержанием экономической активности в условиях сохранения проинфляционных факторов и рисков.ЦБ Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент "основной ставки" в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%. Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля — до 15%, а с 10 сентября — до 14% из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставлял ставку без изменений.По данным ЦБ, по итогам августа уровень годовой инфляции составил 11,1%, что несколько выше базового прогноза.В ЦБ также отмечают, что в январе-августе курс национальной валюты — сума —обесценился на 2%, поскольку обменные курсы валют основных торговых партнеров (за исключением Турции) существенно не изменились с начала года.Центробанк ожидает, что "ситуация на внутреннем валютном рынке, динамика реального эффективного обменного курса сума и отсутствие давления на него в ближайшие месяцы послужат относительно стабильному формированию цен на импортные и зависящие от импорта товары в потребительской корзине".

https://uz.sputniknews.ru/20210728/tsb-uzbekistana-povysil-prognoz-vvp-strany-v-2021-godu-do-68-19848513.html

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экономика, цб, инфляция, основная ставка