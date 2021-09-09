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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-i-indoneziya-blizki-k-priznaniyu-pravitelstva-talibana--ekspert-20436656.html
Узбекистан и Индонезия близки к признанию правительства "Талибана"* — эксперт
Узбекистан и Индонезия близки к признанию правительства "Талибана"* — эксперт
Профессор Бернского университета Райнхард Шульце считает, что Китай, Пакистан, Катар и Турция это уже де-факто сделали. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T17:52+0500
2021-09-09T17:53+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
индонезия
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан и Индонезия вскоре могут признать новое правительство талибов в Афганистане.Об этом РИА Новости заявил профессор Бернского университета Райнхард Шульце.По его словам, неофициально это уже сделали Китай, Пакистан, Катар и Турция.Затрагивая тему отношений между новыми властями Афганистана и Евросоюзом, Шульце заявил, что ЕС попытается вступить в переговоры с правительством талибов.Шульце добавил, что в основном Евросоюз заинтересован в улучшении ситуации с правами человека в Афганистане.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В понедельник талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.Затем боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-obyavili-novyy-sostav-vremennogo-pravitelstva-afganistana-20404401.html
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узбекистан, афганистан, индонезия, радикальное движение "талибан"

Узбекистан и Индонезия близки к признанию правительства "Талибана"* — эксперт

17:52 09.09.2021 (обновлено: 17:53 09.09.2021)
150
© AFP / JAVED TANVEERБоевики "Талибана"
Боевики Талибана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© AFP / JAVED TANVEER
Профессор Бернского университета Райнхард Шульце считает, что Китай, Пакистан, Катар и Турция это уже де-факто сделали.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан и Индонезия вскоре могут признать новое правительство талибов в Афганистане.
Об этом РИА Новости заявил профессор Бернского университета Райнхард Шульце.
По его словам, неофициально это уже сделали Китай, Пакистан, Катар и Турция.
"Китай уже де-факто признал (временное) правительство, и если посмотреть на внешнеполитическую деятельность талибов, то Узбекистан и Индонезия также вскоре должны признать режим в Кабуле в качестве законного для Афганистана. Конечно, признание де-факто исходит также от основных сторонников "Талибана" – Пакистана, Катара и Турции", — сказал Шульце, который возглавляет "Форум ислама и Ближнего Востока" при Бернском университете.
Затрагивая тему отношений между новыми властями Афганистана и Евросоюзом, Шульце заявил, что ЕС попытается вступить в переговоры с правительством талибов.
"Первоначальное обещание, что (Исламский) эмират не получит ни цента из Европы, не может быть выполнено", — отметил профессор.
Шульце добавил, что в основном Евросоюз заинтересован в улучшении ситуации с правами человека в Афганистане.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
В понедельник талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
Затем боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Межафганские переговоры начались в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Талибы объявили новый состав временного правительства Афганистана
7 сентября, 22:08
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