https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-i-indoneziya-blizki-k-priznaniyu-pravitelstva-talibana--ekspert-20436656.html

Узбекистан и Индонезия близки к признанию правительства "Талибана"* — эксперт

Узбекистан и Индонезия близки к признанию правительства "Талибана"* — эксперт

Профессор Бернского университета Райнхард Шульце считает, что Китай, Пакистан, Катар и Турция это уже де-факто сделали. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T17:52+0500

2021-09-09T17:52+0500

2021-09-09T17:53+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

индонезия

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан и Индонезия вскоре могут признать новое правительство талибов в Афганистане.Об этом РИА Новости заявил профессор Бернского университета Райнхард Шульце.По его словам, неофициально это уже сделали Китай, Пакистан, Катар и Турция.Затрагивая тему отношений между новыми властями Афганистана и Евросоюзом, Шульце заявил, что ЕС попытается вступить в переговоры с правительством талибов.Шульце добавил, что в основном Евросоюз заинтересован в улучшении ситуации с правами человека в Афганистане.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В понедельник талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.Затем боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-obyavili-novyy-sostav-vremennogo-pravitelstva-afganistana-20404401.html

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узбекистан, афганистан, индонезия, радикальное движение "талибан"