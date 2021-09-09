https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-usilit-sistemu-pvo-i-bezopasnost-granits-iz-za-konfliktov-u-sosedey-20428870.html
Узбекистан усилит систему ПВО и безопасность границ из-за конфликтов у соседей
Узбекистан усилит систему ПВО и безопасность границ из-за конфликтов у соседей
На днях начались учения воинских частей и подразделений ПВО Узбекистана на границе с Афганистаном. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T13:24+0500
2021-09-09T13:24+0500
2021-09-09T13:24+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан усилит систему противовоздушной обороны страны и укрепит безопасность границ из-за вооруженных конфликтов в соседних регионах.Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).По оценке главы государства, нынешняя непростая ситуация в мире, вооруженные конфликты в соседних регионах требуют особого внимания к обеспечению безопасности и мира в Узбекистане.В рамках съезда президент изложил свое видение будущего развития Узбекистана. По итогам выступления главы страны делегаты съезда УзЛиДеП должны проголосовать за утверждение его кандидатуры на предстоящие выборы.Президентские выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия могут только политические партии, которые зарегистрировались не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме УзЛиДеП речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Экологической, Народно-демократической (НДПУ) и партии "Адолат" ("Справедливость").
https://uz.sputniknews.ru/20210907/sily-pvo-uzbekistana-provodyat-uchebnye-sbory-na-granitse-s-afganistanom-20392841.html
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узбекистан, пво, оборона, армия, вс узбекистана
Узбекистан усилит систему ПВО и безопасность границ из-за конфликтов у соседей
На днях начались учения воинских частей и подразделений ПВО Узбекистана на границе с Афганистаном.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан усилит систему противовоздушной обороны страны и укрепит безопасность границ из-за вооруженных конфликтов в соседних регионах.
Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).
"В будущем мы продолжим работать четко и нацеленно на дальнейшее укрепление оборонного потенциала и военной мощи нашей страны. Система противовоздушной обороны нашей страны будет и далее усилена в соответствии с требованиями времени. Мы будем и дальше укреплять безопасность наших границ за счет широкого использования современных средств связи и технических средств", — сказал Мирзиёев.
По оценке главы государства, нынешняя непростая ситуация в мире, вооруженные конфликты в соседних регионах требуют особого внимания к обеспечению безопасности и мира в Узбекистане.
В рамках съезда президент изложил свое видение будущего развития Узбекистана. По итогам выступления главы страны делегаты съезда УзЛиДеП должны проголосовать за утверждение его кандидатуры на предстоящие выборы.
Президентские выборы в Узбекистане намечены на 24 октября.
В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия могут только политические партии, которые зарегистрировались не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.
Кроме УзЛиДеП речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Экологической, Народно-демократической (НДПУ) и партии "Адолат" ("Справедливость").