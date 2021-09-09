https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-v-blijayshie-5-let-privlechet-70-mlrd-inostrannyx-investitsiy--mirziyoev-20426218.html

Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев

Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев

Глава государства выступает с программной речью, в которой изложил свое видение будущего развития Узбекистана. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T12:25+0500

2021-09-09T12:25+0500

2021-09-09T12:41+0500

экономика

шавкат мирзиёев

экономика

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20427059_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_164037a0b721a2d8c8ba5734f3f76db7.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан намерен в ближайшие пять лет привлечь до 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций.Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев.Узбекский лидер в четверг участвует в работе съезда Либерально-демократической партии РУз (УзЛиДеП). Делегаты должны рассмотреть кандидатуру действующего главы государства на выборы президента республики 24 октября. В августе политсовет УзЛиДеП предложил Мирзиёева кандидатом на предстоящие выборы.Президент отметил, что экспортный потенциал Узбекистана к 2026 году увеличится в 1,7 раза и достигнет 30 миллиардов долларов, доля сырья в экспорте снизится с 46% до 23%, а объем готовой продукции увеличится в 2,5 раза. В рамках съезда государства также изложил свое видение будущего развития Узбекистана. По итогам делегаты съезда УзЛиДеП должны проголосовать за утверждение его кандидатуры на предстоящие президентские выборы.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме УзЛиДеП речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Экологической, Народно-демократической (НДПУ) и партии "Адолат" ("Справедливость").

https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, экономика, инвестиции