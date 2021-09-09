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Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев
Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев
Глава государства выступает с программной речью, в которой изложил свое видение будущего развития Узбекистана. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T12:25+0500
2021-09-09T12:25+0500
2021-09-09T12:41+0500
экономика
шавкат мирзиёев
экономика
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан намерен в ближайшие пять лет привлечь до 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций.Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев.Узбекский лидер в четверг участвует в работе съезда Либерально-демократической партии РУз (УзЛиДеП). Делегаты должны рассмотреть кандидатуру действующего главы государства на выборы президента республики 24 октября. В августе политсовет УзЛиДеП предложил Мирзиёева кандидатом на предстоящие выборы.Президент отметил, что экспортный потенциал Узбекистана к 2026 году увеличится в 1,7 раза и достигнет 30 миллиардов долларов, доля сырья в экспорте снизится с 46% до 23%, а объем готовой продукции увеличится в 2,5 раза. В рамках съезда государства также изложил свое видение будущего развития Узбекистана. По итогам делегаты съезда УзЛиДеП должны проголосовать за утверждение его кандидатуры на предстоящие президентские выборы.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме УзЛиДеП речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Экологической, Народно-демократической (НДПУ) и партии "Адолат" ("Справедливость").
https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html
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шавкат мирзиёев, экономика, инвестиции
Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев
12:25 09.09.2021 (обновлено: 12:41 09.09.2021)
Глава государства выступает с программной речью, в которой изложил свое видение будущего развития Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекистан намерен в ближайшие пять лет привлечь до 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций.
Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев.
Узбекский лидер в четверг участвует в работе съезда Либерально-демократической партии РУз (УзЛиДеП). Делегаты должны рассмотреть кандидатуру действующего главы государства на выборы президента республики 24 октября. В августе политсовет УзЛиДеП предложил Мирзиёева кандидатом на предстоящие выборы.
"В течение следующих пяти лет будет привлечено 120 миллиардов долларов, в том числе не менее 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций", — сказал узбекский лидер, выступая на съезде.
Президент отметил, что экспортный потенциал Узбекистана к 2026 году увеличится в 1,7 раза и достигнет 30 миллиардов долларов, доля сырья в экспорте снизится с 46% до 23%, а объем готовой продукции увеличится в 2,5 раза.
"Ежегодный объем внешнего долга страны не превысит 5 миллиардов долларов, а общий государственный долг не превысит 50-60% ВВП", — подчеркнул Мирзиёев.
В рамках съезда государства также изложил свое видение будущего развития Узбекистана.
По итогам делегаты съезда УзЛиДеП должны проголосовать за утверждение его кандидатуры на предстоящие президентские выборы.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.
Кроме УзЛиДеП речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Экологической, Народно-демократической (НДПУ) и партии "Адолат" ("Справедливость").