https://uz.sputniknews.ru/20210909/v-surxandarinskoy-oblasti-gruzovik-stolknulsya-s-poezdom--est-postradavshiy-20435732.html

В Сурхандарьинской области грузовик столкнулся с поездом — есть пострадавший

В Сурхандарьинской области грузовик столкнулся с поездом — есть пострадавший

Для изучения ситуации на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Расследование продолжается. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T16:48+0500

2021-09-09T16:48+0500

2021-09-09T16:48+0500

происшествия

дтп

авария

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Сурхандарьинской области пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной марки HOWO, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.По информации правоохранительного ведомства, инцидент случился 9 сентября в 09.20 утра на железнодорожном переезде, проходящем через МСГ "Азларсой" Кумкурганского района.Отмечается, что авария произошла по вине водителя грузовика, пытавшегося проехать через переезд в неположенном месте. В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Для изучения ситуации на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210321/pod-tashkentom-tovarnyy-poezd-stolknulsya-s-avtomobilem-17874381.html

сурхандарьинская область

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дтп, авария, сурхандарьинская область