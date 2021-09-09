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В Сурхандарьинской области грузовик столкнулся с поездом — есть пострадавший
В Сурхандарьинской области грузовик столкнулся с поездом — есть пострадавший
Для изучения ситуации на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Расследование продолжается. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T16:48+0500
2021-09-09T16:48+0500
происшествия
дтп
авария
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Сурхандарьинской области пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной марки HOWO, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.По информации правоохранительного ведомства, инцидент случился 9 сентября в 09.20 утра на железнодорожном переезде, проходящем через МСГ "Азларсой" Кумкурганского района.Отмечается, что авария произошла по вине водителя грузовика, пытавшегося проехать через переезд в неположенном месте. В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Для изучения ситуации на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210321/pod-tashkentom-tovarnyy-poezd-stolknulsya-s-avtomobilem-17874381.html
сурхандарьинская область
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дтп, авария, сурхандарьинская область

В Сурхандарьинской области грузовик столкнулся с поездом — есть пострадавший

16:48 09.09.2021
286
© ГУБДД МВД УзбекистанаСтолкновение грузовика с поездом в Сурхандарьинской области
Столкновение грузовика с поездом в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© ГУБДД МВД Узбекистана
Для изучения ситуации на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Расследование продолжается.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Сурхандарьинской области пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной марки HOWO, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.
По информации правоохранительного ведомства, инцидент случился 9 сентября в 09.20 утра на железнодорожном переезде, проходящем через МСГ "Азларсой" Кумкурганского района.
Столкновение товарного поезда с автомобилем - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
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Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем
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1493
Отмечается, что авария произошла по вине водителя грузовика, пытавшегося проехать через переезд в неположенном месте. В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Для изучения ситуации на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Расследование продолжается.
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