Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкентской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".По информации ведомства, авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча". В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что переезд через железнодорожные пути оснащен светофором, а также специальными дорожными знаками. При соблюдении ПДД владельцем машины, трагедии удалось бы избежать, заключили в компании.Ранее в Каттакурганском районе Самаркандской области погиб старшеклассник, сумка которого зацепилась за один из вагонов товарного поезда.
Авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча". Владелец машины скончался по дороге в больницу.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкентской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
По информации ведомства, авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча".
Позже стало известно, что водитель, нарушивший правила дорожного движения (ПДД), скончался по дороге в больницу.
В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что переезд через железнодорожные пути оснащен светофором, а также специальными дорожными знаками. При соблюдении ПДД владельцем машины, трагедии удалось бы избежать, заключили в компании.
Ранее в Каттакурганском районе Самаркандской области погиб старшеклассник, сумка которого зацепилась за один из вагонов товарного поезда.