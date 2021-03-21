https://uz.sputniknews.ru/20210321/pod-tashkentom-tovarnyy-poezd-stolknulsya-s-avtomobilem-17874381.html

Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем

Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем

Авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча". Владелец машины скончался по дороге в больницу. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

машина

автомобиль

трагедия

дтп

ташкентская область

поезд

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкентской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".По информации ведомства, авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча". В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что переезд через железнодорожные пути оснащен светофором, а также специальными дорожными знаками. При соблюдении ПДД владельцем машины, трагедии удалось бы избежать, заключили в компании.Ранее в Каттакурганском районе Самаркандской области погиб старшеклассник, сумка которого зацепилась за один из вагонов товарного поезда.

ташкентская область

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машина, автомобиль, трагедия, дтп, ташкентская область, поезд