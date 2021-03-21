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https://uz.sputniknews.ru/20210321/pod-tashkentom-tovarnyy-poezd-stolknulsya-s-avtomobilem-17874381.html
Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем
Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем
Авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча". Владелец машины скончался по дороге в больницу. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T20:18+0500
2021-03-21T20:18+0500
происшествия
машина
автомобиль
трагедия
дтп
ташкентская область
поезд
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкентской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".По информации ведомства, авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча". В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что переезд через железнодорожные пути оснащен светофором, а также специальными дорожными знаками. При соблюдении ПДД владельцем машины, трагедии удалось бы избежать, заключили в компании.Ранее в Каттакурганском районе Самаркандской области погиб старшеклассник, сумка которого зацепилась за один из вагонов товарного поезда.
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машина, автомобиль, трагедия, дтп, ташкентская область, поезд

Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем

20:18 21.03.2021
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© "Узбекистон темир йуллари"Столкновение товарного поезда с автомобилем
Столкновение товарного поезда с автомобилем - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© "Узбекистон темир йуллари"
Авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча". Владелец машины скончался по дороге в больницу.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкентской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
По информации ведомства, авария произошла на 82-м километре перегона "Ахангаран – Акча".

Позже стало известно, что водитель, нарушивший правила дорожного движения (ПДД), скончался по дороге в больницу.

В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что переезд через железнодорожные пути оснащен светофором, а также специальными дорожными знаками. При соблюдении ПДД владельцем машины, трагедии удалось бы избежать, заключили в компании.
Ранее в Каттакурганском районе Самаркандской области погиб старшеклассник, сумка которого зацепилась за один из вагонов товарного поезда.
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