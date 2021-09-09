https://uz.sputniknews.ru/20210909/v-uzbekistane-vyshla-v-svet-kniga-mirziyonomika-20423460.html
В Узбекистане вышла в свет книга "Мирзиёномика"
В Узбекистане вышла в свет книга "Мирзиёномика"
В научно-популярном труде описаны основные векторы цифровизации общественно-политической и социально-экономической деятельности правительства республики до... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T09:33+0500
2021-09-09T09:33+0500
2021-09-09T09:46+0500
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экономика
книга
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане издана книга "Мирзиёномика" о новой стратегии цифровой трансформации республики до 2030 года. Научно-популярный труд презентовал экс-советник председателя Госкомтуризма Бехруз Хамзаев. "Книга находится в свободном доступе, и любой желающий может ее изучить на сайте www.mirziyonomics.uz. ", - написал Хамзаев в Facebook.По словам автора, в "Мирзиёномике" описаны основные векторы цифровизации общественно-политической и социально-экономической деятельности правительства Узбекистана до 2030 года. Также в книге представлены главные направления цифровой экономики, которые поспособствуют созданию отрасли нового технологического уклада в стране.Как утверждает Хамзаев, употребление термина "Мирзиёномика" не является новшеством. Согласно истории мировой политики и экономики, за последние 50 лет уже вводились в оборот похожие понятия, в частности, "Рейганомика" в США, "Абэномика" в Японии, "Тэтчеризм" в Великобритании и "Роджерномика" в Новой Зеландии.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/bankovskaya-sistema-uzbekistana-podvergnetsya-globalnoy-tsifrovoy-transformatsii-19035134.html
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шавкат мирзиёев, экономика, книга
В Узбекистане вышла в свет книга "Мирзиёномика"
09:33 09.09.2021 (обновлено: 09:46 09.09.2021)
В научно-популярном труде описаны основные векторы цифровизации общественно-политической и социально-экономической деятельности правительства республики до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
В Узбекистане издана книга "Мирзиёномика" о новой стратегии цифровой трансформации республики до 2030 года. Научно-популярный труд презентовал
экс-советник председателя Госкомтуризма Бехруз Хамзаев.
"Книга находится в свободном доступе, и любой желающий может ее изучить на сайте www.mirziyonomics.uz. ", - написал Хамзаев в Facebook.
По словам автора, в "Мирзиёномике" описаны основные векторы цифровизации общественно-политической и социально-экономической деятельности правительства Узбекистана до 2030 года. Также в книге представлены главные направления цифровой экономики, которые поспособствуют созданию отрасли нового технологического уклада в стране.
Как утверждает Хамзаев, употребление термина "Мирзиёномика" не является новшеством. Согласно истории мировой политики и экономики, за последние 50 лет уже вводились в оборот похожие понятия, в частности, "Рейганомика" в США, "Абэномика" в Японии, "Тэтчеризм" в Великобритании и "Роджерномика" в Новой Зеландии.