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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/esche-dve-partii-uzbekistana-sdali-v-tsik-podpisnye-listy-20454301.html
Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы
Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы
Документы и подписи за своих кандидатов сдали уже все партии, участвующие в президентских выборах. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T21:03+0500
2021-09-10T21:03+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
узлидеп
адолат
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Еще два политических объединения – Либерально-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия "Адолат" - сдали подписные листы за своих кандидатов в президенты, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.От партии УзЛиДеп баллотируется действующий Президент Шавкат Мирзиёев, от "Адолата" - вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов.Напомним, еще три партии, участвующие в выборах, сдали подписные листы в ЦИК 8 и 9 сентября. "Миллий тикланиш" и Экопартия выдвинули в президенты своих лидеров Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова, а НДПУ – зампредседателя Максуду Варисову.По закону, каждой партии необходимо сдать в ЦИК подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей, т.е. минимум 212 499 подписей. Специалисты избиркома приступили к проверке подписей и правильности оформления документов. Согласно Избирательному кодексу, члены комиссии должны проверить не менее 15% сданных подписей и завершить проверку в пятидневный срок. Для этого ЦИК создала экспертные группы, в состав которых вошли специалисты внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, журналисты и сотрудники вузов, гражданских институтов и районных объединений.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/utverjdeny-pravila-po-predotvrascheniyu-covid-19-na-vyborax-prezidenta-20235575.html
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цик узбекистана, узлидеп, адолат, выборы президента

Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы

21:03 10.09.2021
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© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПолитические партии Узбекистана сдают в ЦИК подписные листы
Политические партии Узбекистана сдают в ЦИК подписные листы - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Документы и подписи за своих кандидатов сдали уже все партии, участвующие в президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Еще два политических объединения – Либерально-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия "Адолат" - сдали подписные листы за своих кандидатов в президенты, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
От партии УзЛиДеп баллотируется действующий Президент Шавкат Мирзиёев, от "Адолата" - вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов.
Напомним, еще три партии, участвующие в выборах, сдали подписные листы в ЦИК 8 и 9 сентября. "Миллий тикланиш" и Экопартия выдвинули в президенты своих лидеров Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова, а НДПУ – зампредседателя Максуду Варисову.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПолитические партии Узбекистана сдают в ЦИК подписные листы
Политические партии Узбекистана сдают в ЦИК подписные листы - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Политические партии Узбекистана сдают в ЦИК подписные листы
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
По закону, каждой партии необходимо сдать в ЦИК подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей, т.е. минимум 212 499 подписей. Специалисты избиркома приступили к проверке подписей и правильности оформления документов. Согласно Избирательному кодексу, члены комиссии должны проверить не менее 15% сданных подписей и завершить проверку в пятидневный срок. Для этого ЦИК создала экспертные группы, в состав которых вошли специалисты внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, журналисты и сотрудники вузов, гражданских институтов и районных объединений.
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Выборы президента Узбекистана-2021
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25 августа, 15:19
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