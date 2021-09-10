https://uz.sputniknews.ru/20210910/esche-dve-partii-uzbekistana-sdali-v-tsik-podpisnye-listy-20454301.html
Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы
Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы
Документы и подписи за своих кандидатов сдали уже все партии, участвующие в президентских выборах. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T21:03+0500
2021-09-10T21:03+0500
2021-09-10T21:03+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
узлидеп
адолат
выборы президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20454241_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d5cdd8e4c7fc208672386a20eac911db.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Еще два политических объединения – Либерально-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия "Адолат" - сдали подписные листы за своих кандидатов в президенты, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.От партии УзЛиДеп баллотируется действующий Президент Шавкат Мирзиёев, от "Адолата" - вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов.Напомним, еще три партии, участвующие в выборах, сдали подписные листы в ЦИК 8 и 9 сентября. "Миллий тикланиш" и Экопартия выдвинули в президенты своих лидеров Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова, а НДПУ – зампредседателя Максуду Варисову.По закону, каждой партии необходимо сдать в ЦИК подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей, т.е. минимум 212 499 подписей. Специалисты избиркома приступили к проверке подписей и правильности оформления документов. Согласно Избирательному кодексу, члены комиссии должны проверить не менее 15% сданных подписей и завершить проверку в пятидневный срок. Для этого ЦИК создала экспертные группы, в состав которых вошли специалисты внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, журналисты и сотрудники вузов, гражданских институтов и районных объединений.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/utverjdeny-pravila-po-predotvrascheniyu-covid-19-na-vyborax-prezidenta-20235575.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20454241_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9beaa245ffdde70e13986e0ee643999a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цик узбекистана, узлидеп, адолат, выборы президента
Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы
Документы и подписи за своих кандидатов сдали уже все партии, участвующие в президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik.
Еще два политических объединения – Либерально-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия "Адолат" - сдали подписные листы за своих кандидатов в президенты, сообщает пресс-служба
Центральной избирательной комиссии.
От партии УзЛиДеп баллотируется действующий Президент Шавкат Мирзиёев, от "Адолата" - вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов.
Напомним, еще три партии, участвующие в выборах, сдали подписные листы в ЦИК 8 и 9 сентября. "Миллий тикланиш" и Экопартия выдвинули в президенты своих лидеров Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова, а НДПУ – зампредседателя Максуду Варисову.
По закону, каждой партии необходимо сдать в ЦИК подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей, т.е. минимум 212 499 подписей. Специалисты избиркома приступили к проверке подписей и правильности оформления документов. Согласно Избирательному кодексу, члены комиссии должны проверить не менее 15% сданных подписей и завершить проверку в пятидневный срок. Для этого ЦИК создала экспертные группы, в состав которых вошли специалисты внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, журналисты и сотрудники вузов, гражданских институтов и районных объединений.