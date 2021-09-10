https://uz.sputniknews.ru/20210910/esche-dve-partii-uzbekistana-sdali-v-tsik-podpisnye-listy-20454301.html

Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы

Еще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы

Документы и подписи за своих кандидатов сдали уже все партии, участвующие в президентских выборах. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T21:03+0500

2021-09-10T21:03+0500

2021-09-10T21:03+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

узлидеп

адолат

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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Еще два политических объединения – Либерально-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия "Адолат" - сдали подписные листы за своих кандидатов в президенты, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.От партии УзЛиДеп баллотируется действующий Президент Шавкат Мирзиёев, от "Адолата" - вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов.Напомним, еще три партии, участвующие в выборах, сдали подписные листы в ЦИК 8 и 9 сентября. "Миллий тикланиш" и Экопартия выдвинули в президенты своих лидеров Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова, а НДПУ – зампредседателя Максуду Варисову.По закону, каждой партии необходимо сдать в ЦИК подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей, т.е. минимум 212 499 подписей. Специалисты избиркома приступили к проверке подписей и правильности оформления документов. Согласно Избирательному кодексу, члены комиссии должны проверить не менее 15% сданных подписей и завершить проверку в пятидневный срок. Для этого ЦИК создала экспертные группы, в состав которых вошли специалисты внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, журналисты и сотрудники вузов, гражданских институтов и районных объединений.

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