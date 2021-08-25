https://uz.sputniknews.ru/20210825/utverjdeny-pravila-po-predotvrascheniyu-covid-19-na-vyborax-prezidenta-20235575.html

Утверждены правила по предотвращению COVID-19 на выборах президента

Утверждены правила по предотвращению COVID-19 на выборах президента

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Во время проведения выборов процесс соблюдения санитарных требований будет под особым контролем. С этой целью ЦИК утвердила... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T15:19+0500

2021-08-25T15:19+0500

2021-08-25T15:19+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Во время проведения выборов процесс соблюдения санитарных требований будет под особым контролем. С этой целью ЦИК утвердила Инструкцию по предотвращению распространения COVID-19 в ходе президентских выборов, передает Sputnik Узбекистан. Члены избирательной комиссии, сами избиратели и наблюдатели, согласно инструкции, должны помнить о карантинных ограничениях. В каждом здании окружной или участковой избирательной комиссии будет работать как минимум один медицинский работник, который должен будет проводить анализ эпидемиологической ситуации.Если у избирателя зафиксируют температуру выше 37 градусов, его не пустят внутрь, но позволят проголосовать снаружи с использованием переносных урн, а для тех, кто будет болеть COVID-19 в период выборов, организуют голосование на дому или в медучреждениях, где они будут лечиться.Обязательными остаются требования по соблюдению социальной дистанции в 1,5-2 метра в помещениях, а также использование средств индивидуальной защиты - маски и перчатки. В ходе пресс-конференции, на которой присутствовала, и корреспондент Sputnik Узбекистан, рассказали о процессе создания избирательных участков в иностранных государствах.Рассмотрен проект постановления о создании избирательных участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Узбекистана в иностранных государствах. Речь шла, в частности и об организации условий для голосования в Афганистане.При диппредставительствах и консульских учреждениях республики за рубежом будут созданы 54 избирательных участка по выборам президента.Говорили также об аккредитации представителей СМИ - число отечественных представителей масс-медиа, которые будут освещать важных политический процесс составляет уже 757, а зарубежных — 48.

https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistantsy-smogut-progolosovat-na-vyborax-onlayn---tsik-19989490.html

https://uz.sputniknews.ru/20210812/dokumenty-na-uchastie-v-vyborax-podali-vse-partii-uzbekistana--tsik-20054029.html

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