Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/utverjdeny-pravila-po-predotvrascheniyu-covid-19-na-vyborax-prezidenta-20235575.html
Утверждены правила по предотвращению COVID-19 на выборах президента
Утверждены правила по предотвращению COVID-19 на выборах президента
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Во время проведения выборов процесс соблюдения санитарных требований будет под особым контролем. С этой целью ЦИК утвердила... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T15:19+0500
2021-08-25T15:19+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
цик узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/10/14549520_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d4fe0f533dcbbed31258418aa7d65e77.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Во время проведения выборов процесс соблюдения санитарных требований будет под особым контролем. С этой целью ЦИК утвердила Инструкцию по предотвращению распространения COVID-19 в ходе президентских выборов, передает Sputnik Узбекистан. Члены избирательной комиссии, сами избиратели и наблюдатели, согласно инструкции, должны помнить о карантинных ограничениях. В каждом здании окружной или участковой избирательной комиссии будет работать как минимум один медицинский работник, который должен будет проводить анализ эпидемиологической ситуации.Если у избирателя зафиксируют температуру выше 37 градусов, его не пустят внутрь, но позволят проголосовать снаружи с использованием переносных урн, а для тех, кто будет болеть COVID-19 в период выборов, организуют голосование на дому или в медучреждениях, где они будут лечиться.Обязательными остаются требования по соблюдению социальной дистанции в 1,5-2 метра в помещениях, а также использование средств индивидуальной защиты - маски и перчатки. В ходе пресс-конференции, на которой присутствовала, и корреспондент Sputnik Узбекистан, рассказали о процессе создания избирательных участков в иностранных государствах.Рассмотрен проект постановления о создании избирательных участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Узбекистана в иностранных государствах. Речь шла, в частности и об организации условий для голосования в Афганистане.При диппредставительствах и консульских учреждениях республики за рубежом будут созданы 54 избирательных участка по выборам президента.Говорили также об аккредитации представителей СМИ - число отечественных представителей масс-медиа, которые будут освещать важных политический процесс составляет уже 757, а зарубежных — 48.
https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistantsy-smogut-progolosovat-na-vyborax-onlayn---tsik-19989490.html
https://uz.sputniknews.ru/20210812/dokumenty-na-uchastie-v-vyborax-podali-vse-partii-uzbekistana--tsik-20054029.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/10/14549520_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fbfe0d8e9c7431db540161fee8770ec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, цик узбекистана

Утверждены правила по предотвращению COVID-19 на выборах президента

15:19 25.08.2021
319
© REUTERS / Amr Abdallah DalshПроверка температуры перед экзаменом, Каир, Египет
Проверка температуры перед экзаменом, Каир, Египет - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Во время проведения выборов процесс соблюдения санитарных требований будет под особым контролем. С этой целью ЦИК утвердила Инструкцию по предотвращению распространения COVID-19 в ходе президентских выборов, передает Sputnik Узбекистан.
Члены избирательной комиссии, сами избиратели и наблюдатели, согласно инструкции, должны помнить о карантинных ограничениях. В каждом здании окружной или участковой избирательной комиссии будет работать как минимум один медицинский работник, который должен будет проводить анализ эпидемиологической ситуации.
Если у избирателя зафиксируют температуру выше 37 градусов, его не пустят внутрь, но позволят проголосовать снаружи с использованием переносных урн, а для тех, кто будет болеть COVID-19 в период выборов, организуют голосование на дому или в медучреждениях, где они будут лечиться.
Обязательными остаются требования по соблюдению социальной дистанции в 1,5-2 метра в помещениях, а также использование средств индивидуальной защиты - маски и перчатки.
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Узбекистанцы смогут проголосовать из любой точки мира - ЦИК
7 августа, 18:29
5929
В ходе пресс-конференции, на которой присутствовала, и корреспондент Sputnik Узбекистан, рассказали о процессе создания избирательных участков в иностранных государствах.
Рассмотрен проект постановления о создании избирательных участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Узбекистана в иностранных государствах. Речь шла, в частности и об организации условий для голосования в Афганистане.
При диппредставительствах и консульских учреждениях республики за рубежом будут созданы 54 избирательных участка по выборам президента.
Говорили также об аккредитации представителей СМИ - число отечественных представителей масс-медиа, которые будут освещать важных политический процесс составляет уже 757, а зарубежных — 48.
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Документы на участие в выборах подали все партии Узбекистана — ЦИК
12 августа, 16:51
501
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:03Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме
16:47Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова
16:22"Ждите!": Муниса Ризаева показала бэкстейдж со съемок нового клипа — видео
16:19Разграбленный в Кабуле вертолет перебазировали – Utair
16:00Узбекистан завоевал первую медаль на Паралимпийских играх в Токио
15:55Узбекская звезда Асаль Шодиева показала первую фотосессию сына — видео
15:24Сыновья погибшего бойца ММА Мурода Хантураева получили пояса по тхэквондо — видео
15:19Утверждены правила по предотвращению COVID-19 на выборах президента
15:04Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков — фото
14:29Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе
14:27Зверские аппетиты: кто в Узбекистане расхитил сотни млрд бюджетных денег
14:14В Москве и других регионах России задержали террористов - ФСБ РФ
13:44Восток Кыргызстана уходит под воду — кадры очевидцев
13:41Узбекистанские танкисты снова третьи в индивидуальной гонке на АрМИ
12:45"Садись, два!": хокимиятам начали выставлять "пятерки" и "колы" за работу
12:29Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану
12:08Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи
12:03Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями
11:40Киев отказывается от Донбасса и заставит его пожалеть
11:18Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами