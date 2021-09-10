https://uz.sputniknews.ru/20210910/glavnyy-trener-italyanskoy-romy-opisal-shomurodova-odnim-slovom-20442470.html
Главный тренер итальянской "Ромы" описал Шомуродова одним словом
Главный тренер итальянской "Ромы" описал Шомуродова одним словом
Футбольный клуб, в который недавно перешел форвард, в своих соцсетях решил провести необычный опрос. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T09:45+0500
2021-09-10T09:45+0500
2021-09-10T09:45+0500
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Жозе Моуринью, главный тренер итальянского ФК "Рома", высоко оценил узбекского нападающего Элдора Шомуродова.В Instagram футбольного клуба появилась публикация, в которой подписчикам предлагалось кратко охарактеризовать спортсмена. Пост собрал почти 120 тысяч лайков и свыше 5 тысяч комментариев. "Упорный", "гениальный", "неудержимый" — предложили свои идеи подписчики.Свой комментарий под постом также оставил главный тренер команды.Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м. Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/shomurodov-dal-pervoe-intervyu-posle-perexoda-v-novyy-italyanskiy-klub--video-19929465.html
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спорт, футбол, футболист, элдор шомуродов
Главный тренер итальянской "Ромы" описал Шомуродова одним словом
Футбольный клуб, в который недавно перешел форвард, в своих соцсетях решил провести необычный опрос.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Жозе Моуринью, главный тренер итальянского ФК "Рома", высоко оценил узбекского нападающего Элдора Шомуродова.
В Instagram футбольного клуба появилась публикация
, в которой подписчикам предлагалось кратко охарактеризовать спортсмена.
"Опишите Элдора одним словом", — говорится в описании.
Пост собрал почти 120 тысяч лайков и свыше 5 тысяч комментариев.
"Упорный", "гениальный", "неудержимый" — предложили свои идеи подписчики.
Свой комментарий под постом также оставил главный тренер команды.
"Топ", — лаконично написал Жозе Моуринью.
Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14.
До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.
Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.