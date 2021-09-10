https://uz.sputniknews.ru/20210910/kak-organizuyut-rabotu-antikorruptsionnye-podrazdeleniya-gosorganov-20445266.html
Как организуют работу антикоррупционные подразделения госорганов
Как организуют работу антикоррупционные подразделения госорганов
Власти намерены создать комплексную систему для борьбы с коррупцией на всех уровнях. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T12:05+0500
2021-09-10T12:05+0500
2021-09-10T12:05+0500
общество
узбекистан
коррупция
борьба с коррупцией
госорганы
госслужащие
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. С 1 октября во всех государственных органах и организациях, в том числе в Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и Ташкента, начнут функционировать подразделения внутреннего антикоррупционного контроля.Они ответственны за принятие мер по раннему выявлению и предупреждению фактов коррупции, устранению их причин и условий, недопущению конфликта интересов и формированию нетерпимого отношения к коррупции.Антикоррупционное агентство разработало Типовое положение о деятельности подразделений внутреннего антикоррупционного контроля.Руководителей подразделений будут брать на работу на основе открытого конкурса, проводимого госорганами и организациями совместно с Агентством по противодействию коррупции.Освобождаются от должности руководители будут также по согласованию с агентством.Типовое положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности внутренних антикоррупционных подразделений, а также порядок организации их деятельности. Им смогут воспользоваться органы госвласти и управления, местного самоуправления, государственные унитарные предприятия и учреждения, организации с госдолей более 50%.Для эффективного выполнения своих функций управления по контролю наделены следующими правами:В Узбекистане с 1 сентября внедрен порядок, предусматривающий прием на работу в органы госвласти и управления путем открытого конкурса, а также обеспечение онлайн-наблюдения за проводимыми конкурсными испытаниями.Еще одной важной антикоррупционной мерой является механизм периодичной ротации руководителей подразделений по работе с кадрами, хозяйственной работе и финансово-экономических подразделений.Минюст разрабатывает проект закона, предусматривающий признание недействительными договоров, заключенных с допущением коррупции, в том числе конфликта интересов, а также определение правовых последствий участия госслужащих в предпринимательской деятельности.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/mirziyoev-poobeschal-vzyskat-prichinennyy-uscherb-so-vsex-korruptsionerov-20112035.html
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узбекистан, коррупция, борьба с коррупцией, госорганы, госслужащие
Как организуют работу антикоррупционные подразделения госорганов
Власти намерены создать комплексную систему для борьбы с коррупцией на всех уровнях.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. С 1 октября во всех государственных органах и организациях, в том числе в Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и Ташкента, начнут функционировать подразделения внутреннего антикоррупционного контроля.
Они ответственны за принятие мер по раннему выявлению и предупреждению фактов коррупции, устранению их причин и условий, недопущению конфликта интересов и формированию нетерпимого отношения к коррупции.
Антикоррупционное агентство разработало
Типовое положение о деятельности подразделений внутреннего антикоррупционного контроля.
Основная цель контрольных структур — создать комплексную систему, отвечающую требованиям международного стандарта ISO37001: 2016 в борьбе с коррупцией в организации, а также в ее территориальных и структурных подразделениях.
Руководителей подразделений будут брать на работу на основе открытого конкурса, проводимого госорганами и организациями совместно с Агентством по противодействию коррупции.
Освобождаются от должности руководители будут также по согласованию с агентством.
Типовое положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности внутренних антикоррупционных подразделений, а также порядок организации их деятельности. Им смогут воспользоваться органы госвласти и управления, местного самоуправления, государственные унитарные предприятия и учреждения, организации с госдолей более 50%.
Для эффективного выполнения своих функций управления по контролю наделены следующими правами:
обращаться за необходимой помощью к сотрудникам организации;
получать аналитические материалы, заключения, статистическую и иную информацию от сотрудников организации;
проводить служебные проверки по выявленным коррупционным правонарушениям.
В Узбекистане с 1 сентября внедрен порядок, предусматривающий прием на работу в органы госвласти и управления путем открытого конкурса, а также обеспечение онлайн-наблюдения за проводимыми конкурсными испытаниями.
Еще одной важной антикоррупционной мерой является механизм периодичной ротации руководителей подразделений по работе с кадрами, хозяйственной работе и финансово-экономических подразделений.
Минюст разрабатывает проект закона, предусматривающий признание недействительными договоров, заключенных с допущением коррупции, в том числе конфликта интересов, а также определение правовых последствий участия госслужащих в предпринимательской деятельности.