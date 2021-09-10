https://uz.sputniknews.ru/20210910/kak-organizuyut-rabotu-antikorruptsionnye-podrazdeleniya-gosorganov-20445266.html

Как организуют работу антикоррупционные подразделения госорганов

Как организуют работу антикоррупционные подразделения госорганов

Власти намерены создать комплексную систему для борьбы с коррупцией на всех уровнях. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T12:05+0500

2021-09-10T12:05+0500

2021-09-10T12:05+0500

общество

узбекистан

коррупция

борьба с коррупцией

госорганы

госслужащие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20445600_0:163:1921:1243_1920x0_80_0_0_b99c2899ef77ef593bc250f4ed4c6a81.jpg

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. С 1 октября во всех государственных органах и организациях, в том числе в Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и Ташкента, начнут функционировать подразделения внутреннего антикоррупционного контроля.Они ответственны за принятие мер по раннему выявлению и предупреждению фактов коррупции, устранению их причин и условий, недопущению конфликта интересов и формированию нетерпимого отношения к коррупции.Антикоррупционное агентство разработало Типовое положение о деятельности подразделений внутреннего антикоррупционного контроля.Руководителей подразделений будут брать на работу на основе открытого конкурса, проводимого госорганами и организациями совместно с Агентством по противодействию коррупции.Освобождаются от должности руководители будут также по согласованию с агентством.Типовое положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности внутренних антикоррупционных подразделений, а также порядок организации их деятельности. Им смогут воспользоваться органы госвласти и управления, местного самоуправления, государственные унитарные предприятия и учреждения, организации с госдолей более 50%.Для эффективного выполнения своих функций управления по контролю наделены следующими правами:В Узбекистане с 1 сентября внедрен порядок, предусматривающий прием на работу в органы госвласти и управления путем открытого конкурса, а также обеспечение онлайн-наблюдения за проводимыми конкурсными испытаниями.Еще одной важной антикоррупционной мерой является механизм периодичной ротации руководителей подразделений по работе с кадрами, хозяйственной работе и финансово-экономических подразделений.Минюст разрабатывает проект закона, предусматривающий признание недействительными договоров, заключенных с допущением коррупции, в том числе конфликта интересов, а также определение правовых последствий участия госслужащих в предпринимательской деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20210817/mirziyoev-poobeschal-vzyskat-prichinennyy-uscherb-so-vsex-korruptsionerov-20112035.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, коррупция, борьба с коррупцией, госорганы, госслужащие