https://uz.sputniknews.ru/20210817/mirziyoev-poobeschal-vzyskat-prichinennyy-uscherb-so-vsex-korruptsionerov-20112035.html

Мирзиёев пообещал взыскать причиненный ущерб со всех коррупционеров

Мирзиёев пообещал взыскать причиненный ущерб со всех коррупционеров

За пять месяцев 2021 года 1 696 должностных лиц совершили коррупционные преступления на 450 млрд сумов. Против всех возбуждены уголовные дела. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T14:48+0500

2021-08-17T14:48+0500

2021-08-17T14:51+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

коррупция

интервью

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Как было анонсировано ранее, вышло в свет большое интервью президента страны Шавката Мирзиёева редактору газеты "Янги Узбекистон". Глава государства высказался о коррупционной составляющей в стране.Глава государства отметил, что в прошлом году к ответственности за преступления, связанные со взятками, к ответственности были привлечены 1 723 должностных лица. Общий нанесенный ими ущерб составил 500 млрд сумов.При этом за первые пять месяцев 2021 года уголовные дела возбуждены в отношении 1 696 должностных лиц, ущерб составил 450 млрд сумов.Напомним, Узбекистан стал первым среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН, заняв 42-е место.В рассчет взяты такие показатели, как уровень коррупции, ВВП на душу населения, продолжительность жизни и уровень смертности, безопасность, гражданские свободы, стабильность и т. д.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, коррупция, интервью