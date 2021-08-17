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Мирзиёев пообещал взыскать причиненный ущерб со всех коррупционеров
Мирзиёев пообещал взыскать причиненный ущерб со всех коррупционеров
За пять месяцев 2021 года 1 696 должностных лиц совершили коррупционные преступления на 450 млрд сумов. Против всех возбуждены уголовные дела. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T14:48+0500
2021-08-17T14:51+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
коррупция
интервью
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Как было анонсировано ранее, вышло в свет большое интервью президента страны Шавката Мирзиёева редактору газеты "Янги Узбекистон". Глава государства высказался о коррупционной составляющей в стране.Глава государства отметил, что в прошлом году к ответственности за преступления, связанные со взятками, к ответственности были привлечены 1 723 должностных лица. Общий нанесенный ими ущерб составил 500 млрд сумов.При этом за первые пять месяцев 2021 года уголовные дела возбуждены в отношении 1 696 должностных лиц, ущерб составил 450 млрд сумов.Напомним, Узбекистан стал первым среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН, заняв 42-е место.В рассчет взяты такие показатели, как уровень коррупции, ВВП на душу населения, продолжительность жизни и уровень смертности, безопасность, гражданские свободы, стабильность и т. д.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, коррупция, интервью

Мирзиёев пообещал взыскать причиненный ущерб со всех коррупционеров

14:48 17.08.2021 (обновлено: 14:51 17.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
За пять месяцев 2021 года 1 696 должностных лиц совершили коррупционные преступления на 450 млрд сумов. Против всех возбуждены уголовные дела.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Как было анонсировано ранее, вышло в свет большое интервью президента страны Шавката Мирзиёева редактору газеты "Янги Узбекистон". Глава государства высказался о коррупционной составляющей в стране.
Глава государства отметил, что в прошлом году к ответственности за преступления, связанные со взятками, к ответственности были привлечены 1 723 должностных лица. Общий нанесенный ими ущерб составил 500 млрд сумов.
При этом за первые пять месяцев 2021 года уголовные дела возбуждены в отношении 1 696 должностных лиц, ущерб составил 450 млрд сумов.

"Материальный ущерб будет взыскан с виновных. Политика, направленная на искоренение зла коррупции в жизни общества, будет продолжена и в будущем".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Напомним, Узбекистан стал первым среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН, заняв 42-е место.
В рассчет взяты такие показатели, как уровень коррупции, ВВП на душу населения, продолжительность жизни и уровень смертности, безопасность, гражданские свободы, стабильность и т. д.
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