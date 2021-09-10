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Символика Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/shavkat-mirziyoev-pozdravil-paralimpiytsev--kakie-podarki-poluchili-sportsmeny-20453030.html
Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены
Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены
Президент поблагодарил паратлетов, их родителей и наставников за успешное выступление сборной на Олимпийских играх в Токио. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T20:02+0500
2021-09-10T20:06+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
шавкат мирзиёев
награждение
национальный паралимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев 10 сентября встретился с членами паралимпийской сборной Узбекистана, родителями и наставниками спортсменов, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Узбекистана. Во время мероприятия президент поблагодарил параатлетов, их родителей и наставников за успешное выступление сборной на Олимпийских играх в Токио. По словам Мирзиёева, таких результатов было непросто достичь, особенно в условиях пандемии коронавируса. По этому случаю президент заявил, что победители и призеры Паралимпиады за свои достижения будут вознаграждены денежными призами, автомобилями и квартирами в Ташкенте. Отмечается, что обладателям золотых медалей подарили автомобили Tahoe, а также вручили ключи от трехкомнатных квартир в столице. "Серебряные" призеры получили машины Traverse и двухкомнатные квартиры, а "бронзовые" — автомобили Trailblazer и однокомнатные квартиры. В качестве денежного вознаграждения чемпионам выделили по $200 тысяч. Спортсменам, занявшим вторые и третьи места, выдали по $100 и $50 тысяч.В ходе встречи президент заявил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к следующей Паралимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году, а также постараться завоевать лицензии по настольному теннису, фехтованию, стрельбе из лука, велоспорту, конному спорту, бадминтону.Для реализации инициативы, Шавкат Мирзиёев поручил в течение двух месяцев организовать в спортивных школах специальные группы для детей с ограниченными возможностями, а также на системной основе наладить селекционную работу совместно с медико-социальной экспертной комиссией.К тому же президент предложил открыть со следующего учебного года Институт по подготовке специалистов по паралимпийским видам спорта при Паралимпийском комитете, а также создать в составе Паралимпийского комитета "Школу мужества" с привлечением спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов.В токийской Олимпиаде принимали участие спортсмены из 160 стран. Паралимпийская сборная Узбекистана завоевала восемь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Таким образом, в общем командном зачете она заняла 16-е место, среди команд Азии и СНГ — четвертое, в ЦА — первое.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/neogranichennaya-vozmojnost-pobejdat-paralimpiytsy-zavershili-uchastie-v-tokio-20-20382109.html
https://uz.sputniknews.ru/20210907/s-vostorgom-i-blagodarnostyu-tashkent-vstretil-geroev-paralimpiady-v-tokio-20389893.html
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шавкат мирзиёев, награждение, национальный паралимпийский комитет узбекистана

Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены

20:02 10.09.2021 (обновлено: 20:06 10.09.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев
Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поблагодарил паратлетов, их родителей и наставников за успешное выступление сборной на Олимпийских играх в Токио.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев 10 сентября встретился с членами паралимпийской сборной Узбекистана, родителями и наставниками спортсменов, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Узбекистана.
Во время мероприятия президент поблагодарил параатлетов, их родителей и наставников за успешное выступление сборной на Олимпийских играх в Токио.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев
Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам Мирзиёева, таких результатов было непросто достичь, особенно в условиях пандемии коронавируса. По этому случаю президент заявил, что победители и призеры Паралимпиады за свои достижения будут вознаграждены денежными призами, автомобилями и квартирами в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев
Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечается, что обладателям золотых медалей подарили автомобили Tahoe, а также вручили ключи от трехкомнатных квартир в столице. "Серебряные" призеры получили машины Traverse и двухкомнатные квартиры, а "бронзовые" — автомобили Trailblazer и однокомнатные квартиры.
В качестве денежного вознаграждения чемпионам выделили по $200 тысяч. Спортсменам, занявшим вторые и третьи места, выдали по $100 и $50 тысяч.
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В ходе встречи президент заявил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к следующей Паралимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году, а также постараться завоевать лицензии по настольному теннису, фехтованию, стрельбе из лука, велоспорту, конному спорту, бадминтону.
Для реализации инициативы, Шавкат Мирзиёев поручил в течение двух месяцев организовать в спортивных школах специальные группы для детей с ограниченными возможностями, а также на системной основе наладить селекционную работу совместно с медико-социальной экспертной комиссией.
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К тому же президент предложил открыть со следующего учебного года Институт по подготовке специалистов по паралимпийским видам спорта при Паралимпийском комитете, а также создать в составе Паралимпийского комитета "Школу мужества" с привлечением спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов.
В токийской Олимпиаде принимали участие спортсмены из 160 стран. Паралимпийская сборная Узбекистана завоевала восемь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Таким образом, в общем командном зачете она заняла 16-е место, среди команд Азии и СНГ — четвертое, в ЦА — первое.
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