https://uz.sputniknews.ru/20210910/shavkat-mirziyoev-pozdravil-paralimpiytsev--kakie-podarki-poluchili-sportsmeny-20453030.html

Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены

Шавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены

Президент поблагодарил паратлетов, их родителей и наставников за успешное выступление сборной на Олимпийских играх в Токио. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T20:02+0500

2021-09-10T20:02+0500

2021-09-10T20:06+0500

узбекистан на паралимпийских играх в токио

шавкат мирзиёев

награждение

национальный паралимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев 10 сентября встретился с членами паралимпийской сборной Узбекистана, родителями и наставниками спортсменов, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Узбекистана. Во время мероприятия президент поблагодарил параатлетов, их родителей и наставников за успешное выступление сборной на Олимпийских играх в Токио. По словам Мирзиёева, таких результатов было непросто достичь, особенно в условиях пандемии коронавируса. По этому случаю президент заявил, что победители и призеры Паралимпиады за свои достижения будут вознаграждены денежными призами, автомобилями и квартирами в Ташкенте. Отмечается, что обладателям золотых медалей подарили автомобили Tahoe, а также вручили ключи от трехкомнатных квартир в столице. "Серебряные" призеры получили машины Traverse и двухкомнатные квартиры, а "бронзовые" — автомобили Trailblazer и однокомнатные квартиры. В качестве денежного вознаграждения чемпионам выделили по $200 тысяч. Спортсменам, занявшим вторые и третьи места, выдали по $100 и $50 тысяч.В ходе встречи президент заявил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к следующей Паралимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году, а также постараться завоевать лицензии по настольному теннису, фехтованию, стрельбе из лука, велоспорту, конному спорту, бадминтону.Для реализации инициативы, Шавкат Мирзиёев поручил в течение двух месяцев организовать в спортивных школах специальные группы для детей с ограниченными возможностями, а также на системной основе наладить селекционную работу совместно с медико-социальной экспертной комиссией.К тому же президент предложил открыть со следующего учебного года Институт по подготовке специалистов по паралимпийским видам спорта при Паралимпийском комитете, а также создать в составе Паралимпийского комитета "Школу мужества" с привлечением спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов.В токийской Олимпиаде принимали участие спортсмены из 160 стран. Паралимпийская сборная Узбекистана завоевала восемь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Таким образом, в общем командном зачете она заняла 16-е место, среди команд Азии и СНГ — четвертое, в ЦА — первое.

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шавкат мирзиёев, награждение, национальный паралимпийский комитет узбекистана