https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-chirchike-nachalos-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20445473.html
В Чирчике началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ
В Чирчике началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ
По данным дипмиссии, двери избирательного участка открыты для граждан с 8.00 утра до 22.00 вечера по местному времени. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T11:49+0500
2021-09-10T11:49+0500
2021-09-10T11:52+0500
общество
досрочное голосование
чирчик
депутат
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Чирчике стартовало выездное досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы РФ, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "В Чирчике началось выездное досрочное голосование по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации", - информируется в релизе. Ранее подобное мероприятие было организовано в Ангрене Ташкентской области. В городе открылся избирательный участок, осуществляющий свою деятельность с 8.00 утра до 22.00 вечера (с 6.00 до 20.00 по московскому времени).В день голосования, запланированное на 19 сентября, избирательные участки также начнут функционировать в Ташкенте, Фергане и Самарканде.
https://uz.sputniknews.ru/20200701/Golosovanie-v-osobom-rezhime-voleizyavlenie-rossiyan-v-Tashkente-14455522.html
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досрочное голосование, чирчик, депутат
В Чирчике началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ
11:49 10.09.2021 (обновлено: 11:52 10.09.2021)
По данным дипмиссии, двери избирательного участка открыты для граждан с 8.00 утра до 22.00 вечера по местному времени.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
В Чирчике стартовало выездное досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы РФ, сообщает
пресс-служба посольства России в Узбекистане.
"В Чирчике началось выездное досрочное голосование по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации", - информируется в релизе.
Ранее подобное мероприятие было организовано
в Ангрене Ташкентской области. В городе открылся избирательный участок, осуществляющий свою деятельность с 8.00 утра до 22.00 вечера (с 6.00 до 20.00 по московскому времени).
В день голосования, запланированное на 19 сентября, избирательные участки также начнут функционировать в Ташкенте, Фергане и Самарканде.