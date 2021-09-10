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https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-uzbekistane-naznachen-novyy-posol-vengrii-20451296.html
В Узбекистане назначен новый посол Венгрии
В Узбекистане назначен новый посол Венгрии
В ходе беседы с Абдулазизом Камиловым, глава посольства выразил благодарность узбекской стороне за оказанное содействие в организации эвакуации венгерских... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T18:24+0500
2021-09-10T18:24+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Венгрии Дьюлу Ковача, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики. Во время встречи стороны отметили, что за последние годы между странами наблюдается активизация двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров, дипломаты также выразили готовность к проведению совместных политических консультаций, а также обоюдному расширению торгово-экономических и инвестиционных связей.Наряду с этим посол Дьюла Ковач выразил благодарность Узбекистану за оказанное содействие в организации эвакуации венгерских и других иностранных граждан из Афганистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistan-i-vengriya--zapuskayut-konkurs-na-razrabotku-nauchnyx-proektov-i-startapov-19269990.html
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узбекистан, мид узбекистана, венгрия

В Узбекистане назначен новый посол Венгрии

18:24 10.09.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Венгрии Дьюлу Ковача
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Венгрии Дьюлу Ковача - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В ходе беседы с Абдулазизом Камиловым, глава посольства выразил благодарность узбекской стороне за оказанное содействие в организации эвакуации венгерских граждан из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Венгрии Дьюлу Ковача, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Во время встречи стороны отметили, что за последние годы между странами наблюдается активизация двустороннего сотрудничества.
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В ходе переговоров, дипломаты также выразили готовность к проведению совместных политических консультаций, а также обоюдному расширению торгово-экономических и инвестиционных связей.
Наряду с этим посол Дьюла Ковач выразил благодарность Узбекистану за оказанное содействие в организации эвакуации венгерских и других иностранных граждан из Афганистана.
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