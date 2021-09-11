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Узбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
Узбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T16:32+0500
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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Узбекистанские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете первых Игр СНГ в Казани. По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей. Атлеты из Узбекистана уступили пальму первенства хозяевам соревнований — сборной России. На третьем месте расположилась азербайджанская команда.Первые Игры СНГ стартовали в Казани 4 сентября и завершились 11 сентября. Состязания проходили в 16 видах спорта. От Узбекистана в турнире приняли участие 164 атлета в десяти видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/ocherednye-pobedy-sportsmenov-uzbekistana-igry-stran-sng-20397860.html
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казань, узбекистанцы, соревнования

Узбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани

16:32 11.09.2021 (обновлено: 16:49 11.09.2021)
766
© Федерация стрелкового спорта Узбекистана Победитель и призер соревнований по стрельбе на Первых играх СНГ в Казани
 Победитель и призер соревнований по стрельбе на Первых играх СНГ в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
© Федерация стрелкового спорта Узбекистана
По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Узбекистанские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете первых Игр СНГ в Казани.
По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей.
Игры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Спорт
Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
7 сентября, 14:16
2451
Атлеты из Узбекистана уступили пальму первенства хозяевам соревнований — сборной России. На третьем месте расположилась азербайджанская команда.
Первые Игры СНГ стартовали в Казани 4 сентября и завершились 11 сентября. Состязания проходили в 16 видах спорта. От Узбекистана в турнире приняли участие 164 атлета в десяти видах спорта.
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