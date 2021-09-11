https://uz.sputniknews.ru/20210911/uzbekistan-zanyal-vtoroe-mesto-v-medalnom-zachete-pervyx-igr-sng-v-kazani-20458466.html
Узбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
Узбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T16:32+0500
2021-09-11T16:32+0500
2021-09-11T16:49+0500
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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Узбекистанские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете первых Игр СНГ в Казани. По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей. Атлеты из Узбекистана уступили пальму первенства хозяевам соревнований — сборной России. На третьем месте расположилась азербайджанская команда.Первые Игры СНГ стартовали в Казани 4 сентября и завершились 11 сентября. Состязания проходили в 16 видах спорта. От Узбекистана в турнире приняли участие 164 атлета в десяти видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/ocherednye-pobedy-sportsmenov-uzbekistana-igry-stran-sng-20397860.html
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казань, узбекистанцы, соревнования
Узбекистан занял второе место в медальном зачете первых Игр СНГ в Казани
16:32 11.09.2021 (обновлено: 16:49 11.09.2021)
По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik.
Узбекистанские спортсмены заняли
второе место в общекомандном зачете первых Игр СНГ в Казани.
По данным таблицы итогового рейтинга, соотечественники завоевали 88 наград, в том числе 22 золотых, 31 серебряных и 35 бронзовых медалей.
Атлеты из Узбекистана уступили пальму первенства хозяевам соревнований — сборной России. На третьем месте расположилась азербайджанская команда.
Первые Игры СНГ стартовали в Казани 4 сентября и завершились 11 сентября. Состязания проходили в 16 видах спорта. От Узбекистана в турнире приняли участие 164 атлета в десяти видах спорта.