https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pojar-v-kafe-grand-somsa-20460020.html

В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе Grand Somsa

В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе Grand Somsa

В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина происшествия и подсчитывается размер материального ущерба. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T18:38+0500

2021-09-11T18:38+0500

2021-09-11T18:38+0500

происшествия

ташкент

пожар

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице загорелось здание кафе Grand Somsa, расположенное на улице Бадамзар Юнусабадского района, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Согласно данным министерства, инцидент случился в 14.30 дня.Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыло шесть пожарно-спасательных экипажей.Погасить разбушевавшееся пламя удалось почти через час. В результате возгорания повреждения получила кровля площадью около 150 кв.м, а также потолочная часть заведения. В пожаре никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина происшествия и подсчитывается размер материального ущерба.

https://uz.sputniknews.ru/20210228/Pozhar-s-pyatyu-pogibshimi-v-kafe-Tashkenta--zaderzhan-podozrevaemyj-v-podzhoge-16090099.html

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ташкент, пожар, мчс узбекистана