https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-sostoyalsya-chempionat-po-sportivnoy-gimnastike-na-prizy-oksany-chusovitinoy-20456584.html

В Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной

В Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной

Видео с места событий опубликовала на своей странице в Instagram сама выдающаяся спортсменка Узбекистана и чемпионка Олимпийских игр. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

ташкент

оксана чусовитина

гимнастика

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице Узбекистана прошел открытый чемпионат города по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной.Видео с места событий опубликовала на своей странице в Instagram сама чемпионка Олимпийских игр.Оксана Чусовитина является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году. Также она получила "серебро" в 2008-м на Олимпиаде в Пекине.Узбекистанская спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних ОИ. После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры. К сожалению, ей не удалось выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Ее выступление было оценено на 14.166 очков. Несмотря на досадное поражение, болельщики и коллеги сопроводили спортсменку под бурные аплодисменты и со слезами на глазах.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html

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ташкент, оксана чусовитина, гимнастика, чемпионат