Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-sostoyalsya-chempionat-po-sportivnoy-gimnastike-na-prizy-oksany-chusovitinoy-20456584.html
В Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной
В Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной
Видео с места событий опубликовала на своей странице в Instagram сама выдающаяся спортсменка Узбекистана и чемпионка Олимпийских игр. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T12:29+0500
2021-09-11T12:36+0500
спорт
ташкент
оксана чусовитина
гимнастика
чемпионат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1a/19822923_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_f6c04c35951a72f49d22873ce02c8214.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице Узбекистана прошел открытый чемпионат города по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной.Видео с места событий опубликовала на своей странице в Instagram сама чемпионка Олимпийских игр.Оксана Чусовитина является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году. Также она получила "серебро" в 2008-м на Олимпиаде в Пекине.Узбекистанская спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних ОИ. После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры. К сожалению, ей не удалось выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Ее выступление было оценено на 14.166 очков. Несмотря на досадное поражение, болельщики и коллеги сопроводили спортсменку под бурные аплодисменты и со слезами на глазах.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1a/19822923_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_e63cbc95792df8f32c204f47078956cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, оксана чусовитина, гимнастика, чемпионат

В Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной

12:29 11.09.2021 (обновлено: 12:36 11.09.2021)
333
© REUTERS / MIKE BLAKEОксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры
Оксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / MIKE BLAKE
Видео с места событий опубликовала на своей странице в Instagram сама выдающаяся спортсменка Узбекистана и чемпионка Олимпийских игр.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице Узбекистана прошел открытый чемпионат города по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной.
Видео с места событий опубликовала на своей странице в Instagram сама чемпионка Олимпийских игр.
Оксана Чусовитина является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году. Также она получила "серебро" в 2008-м на Олимпиаде в Пекине.
Гимнастка Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Видео
Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
20 августа, 14:48
3804
Узбекистанская спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних ОИ. После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры. К сожалению, ей не удалось выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине. Ее выступление было оценено на 14.166 очков. Несмотря на досадное поражение, болельщики и коллеги сопроводили спортсменку под бурные аплодисменты и со слезами на глазах.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:29В Ташкенте состоялся чемпионат по спортивной гимнастике на призы Оксаны Чусовитиной
11:44Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
11:11Почему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год сидя на полу — ответ главы МНО
10:29В Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео
ВчераРеклама страхования жизни в Узбекистане может быть приравнена к социальной
ВчераОрганизованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан
ВчераЕще две партии Узбекистана сдали в ЦИК подписные листы
ВчераПариж проводил в последний путь легенду французского кино Жан-Поля Бельмондо — фото
ВчераУзбекистанские строители будут сотрудничать с учеными Казахстана
ВчераШавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены
ВчераВ Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"
ВчераВ Узбекистане назначен новый посол Венгрии
ВчераВ Узбекистане появится экологическая полиция
ВчераПервым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана
ВчераFinancial Times: "Упрямая" проблема молодежной безработицы в Узбекистане
Вчера"Снежная королева": в Новосибирске на могиле Лины Черязовой установили памятник
ВчераРахшона Шодиева рассказала о жесткой травле в школе со стороны сверстников
ВчераПосольство Латвии в Узбекистане возглавил Рейнис Трокша
ВчераМосква и Ташкент обсуждают проблему беженцев, наплыв будет трудно удержать — посол РФ
ВчераВ Узбекистане государственных стипендий станет в два раза больше — указ