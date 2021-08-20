https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html

Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни

Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни

Восьмикратная участница Олимпийских игр гимнастка Оксана Чусовитина начинает новый этап в своей жизни. Она поделилась ближайшими карьерными планами и заметила... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T14:48+0500

2021-08-20T14:48+0500

2021-08-20T14:48+0500

видео

узбекистан

оксана чусовитина

гимнастика

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Игры в Токио стали завершающими в долголетней карьере гимнастки. Она не смогла пробиться в финал соревнований, но провожали ее как настоящую героиню. По возвращению в Ташкент Чусовитина рассказала о своих эмоциях и впечатлениях и поделилась заветной мечтой.Сейчас Оксана отдыхает после соревнований, пока взяв паузу для принятия каких-то кадровых решений. Но она твердо уверено в том, что тренировки будут всегда в ее графике."Конечно, зал — это уже неотъемлемая часть моей жизни, поэтому и дальше заниматься буду", — уточнила спортсменка.По ее словам, присвоение почетного звания от президента страны стало для нее приятной неожиданностью, он Чусовитина уверена, что способна оправдать высокое доверие.Ее очень вдохновила идея изображения героев Олимпиады на стенах домов, рядом с таким граффити она уже успела попозировать. При этом спортсменка добавила, что таким образом можно отмечать не только чемпионов Игр, но и победителей школьных и международных олимпиад по разным наукам. Это позволит жителям лучше знать своих героев и придаст молодежи стимул стремиться к новым победам.подробнее смотрите в нашем блиц-интервью.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/ya-teper-znayu-chto-eto---chusovitina-o-nepopadanii-v-komissiyu-atletov-mok-19947342.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, оксана чусовитина, гимнастика