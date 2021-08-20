https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html
Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
Восьмикратная участница Олимпийских игр гимнастка Оксана Чусовитина начинает новый этап в своей жизни. Она поделилась ближайшими карьерными планами и заметила... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T14:48+0500
2021-08-20T14:48+0500
2021-08-20T14:48+0500
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узбекистан
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гимнастика
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Игры в Токио стали завершающими в долголетней карьере гимнастки. Она не смогла пробиться в финал соревнований, но провожали ее как настоящую героиню. По возвращению в Ташкент Чусовитина рассказала о своих эмоциях и впечатлениях и поделилась заветной мечтой.Сейчас Оксана отдыхает после соревнований, пока взяв паузу для принятия каких-то кадровых решений. Но она твердо уверено в том, что тренировки будут всегда в ее графике."Конечно, зал — это уже неотъемлемая часть моей жизни, поэтому и дальше заниматься буду", — уточнила спортсменка.По ее словам, присвоение почетного звания от президента страны стало для нее приятной неожиданностью, он Чусовитина уверена, что способна оправдать высокое доверие.Ее очень вдохновила идея изображения героев Олимпиады на стенах домов, рядом с таким граффити она уже успела попозировать. При этом спортсменка добавила, что таким образом можно отмечать не только чемпионов Игр, но и победителей школьных и международных олимпиад по разным наукам. Это позволит жителям лучше знать своих героев и придаст молодежи стимул стремиться к новым победам.подробнее смотрите в нашем блиц-интервью.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/ya-teper-znayu-chto-eto---chusovitina-o-nepopadanii-v-komissiyu-atletov-mok-19947342.html
https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-tashkente-reshili-raskrasit-doma-portretami-olimpiytsev-20036614.html
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узбекистан, оксана чусовитина, гимнастика
Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
Восьмикратная участница Олимпийских игр гимнастка Оксана Чусовитина начинает новый этап в своей жизни. Она поделилась ближайшими карьерными планами и заметила, что тренировки никогда не бросит.
Игры в Токио стали завершающими в долголетней карьере гимнастки. Она не смогла пробиться в финал соревнований, но провожали ее как настоящую героиню. По возвращению в Ташкент Чусовитина рассказала о своих эмоциях и впечатлениях и поделилась заветной мечтой.
"Конечно, из-за пандемии эти игры были особенными. Многие ожидания не оправдались, были неожиданности. Но это большой спорт. Для меня они прежде всего важны тем, что это финальные Игры в карьере", — отметила спортсменка.
Сейчас Оксана отдыхает после соревнований, пока взяв паузу для принятия каких-то кадровых решений. Но она твердо уверено в том, что тренировки будут всегда в ее графике.
"Конечно, зал — это уже неотъемлемая часть моей жизни, поэтому и дальше заниматься буду", — уточнила спортсменка.
По ее словам, присвоение почетного звания от президента страны стало для нее приятной неожиданностью, он Чусовитина уверена, что способна оправдать высокое доверие.
"Такие звания не дают авансом. Я работала старшим тренером и знаю, как это устроено. У меня есть цель — создать детский спортивный клуб, чтобы там смогли заниматься талантливые ребята и девочки. А моя самая заветная мечта, чтобы Узбекистан на Олимпиаде выступал в командных соревнованиях по гимнастике", — признается Чусовитина.
Ее очень вдохновила идея изображения героев Олимпиады на стенах домов, рядом с таким граффити она уже успела попозировать. При этом спортсменка добавила, что таким образом можно отмечать не только чемпионов Игр, но и победителей школьных и международных олимпиад по разным наукам. Это позволит жителям лучше знать своих героев и придаст молодежи стимул стремиться к новым победам.
подробнее смотрите в нашем блиц-интервью.