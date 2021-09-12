https://uz.sputniknews.ru/20210912/20465839.html
Беженцев из Афганистана расселили в комфортабельных отелях Катара
Беженцев из Афганистана расселили в комфортабельных отелях Катара
Виллы, на которых решено было поселить беженцев из Афганистана, предназначались для гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в следующем году. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T18:13+0500
2021-09-12T18:13+0500
2021-09-12T18:57+0500
видео
мультимедиа
афганистан
катар
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0c/20465845_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_37f00ba0571309439065138fc97bdfe6.jpg
Около 300 эвакуированных через аэропорт Кабула граждан этой Афганистана сейчас проживают в жилом комплексе на окраине столицы Катара - Дохи. Им нельзя покидать эту территорию, поскольку некоторые из них не вакцинированы от коронавируса.Выходить в город у беженцев нет острой необходимости. Двухэтажные коттеджи, где они проживают, оснащены необходимой бытовой техникой и интернетом.Продукты и одежду можно получить бесплатно в ближайшем магазине. На территории комплекса есть детский сад, медпункт и тренажерный зал, а по вечерам проходят развлекательные мероприятия.Несмотря на весь комфорт граждане Афганистана не хотят оставаться в Катаре, а ждут разрешения властей США, Канады и Германии, пересечь их границу.За несколько недель в Катар из Афганистана эвакуировано более 58 тысяч человек.
афганистан
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0c/20465845_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_1b6fd16d2add49463a238fa9f159805c.jpg
Видео РИА Новости. Катар заселил беженцев из Афганистана в комфортабельные виллы
Катар заселил эвакуированных из Афганистана беженцев в комфортабельные виллы, специально построенные для ЧМ-2022 по футболу. Видео корреспондента РИА Новости.
2021-09-12T18:13+0500
true
PT0M36S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , афганистан, катар, беженцы
Беженцев из Афганистана расселили в комфортабельных отелях Катара
18:13 12.09.2021 (обновлено: 18:57 12.09.2021)
Виллы, на которых решено было поселить беженцев из Афганистана, предназначались для гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в следующем году.
Около 300 эвакуированных через аэропорт Кабула граждан этой Афганистана сейчас проживают в жилом комплексе на окраине столицы Катара - Дохи. Им нельзя покидать эту территорию, поскольку некоторые из них не вакцинированы от коронавируса.
Выходить в город у беженцев нет острой необходимости. Двухэтажные коттеджи, где они проживают, оснащены необходимой бытовой техникой и интернетом.
Продукты и одежду можно получить бесплатно в ближайшем магазине. На территории комплекса есть детский сад, медпункт и тренажерный зал, а по вечерам проходят развлекательные мероприятия.
Несмотря на весь комфорт граждане Афганистана не хотят оставаться в Катаре, а ждут разрешения властей США, Канады и Германии, пересечь их границу.
За несколько недель в Катар из Афганистана эвакуировано более 58 тысяч человек.