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Беженцев из Афганистана расселили в комфортабельных отелях Катара
Беженцев из Афганистана расселили в комфортабельных отелях Катара
Виллы, на которых решено было поселить беженцев из Афганистана, предназначались для гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в следующем году. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T18:13+0500
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Около 300 эвакуированных через аэропорт Кабула граждан этой Афганистана сейчас проживают в жилом комплексе на окраине столицы Катара - Дохи. Им нельзя покидать эту территорию, поскольку некоторые из них не вакцинированы от коронавируса.Выходить в город у беженцев нет острой необходимости. Двухэтажные коттеджи, где они проживают, оснащены необходимой бытовой техникой и интернетом.Продукты и одежду можно получить бесплатно в ближайшем магазине. На территории комплекса есть детский сад, медпункт и тренажерный зал, а по вечерам проходят развлекательные мероприятия.Несмотря на весь комфорт граждане Афганистана не хотят оставаться в Катаре, а ждут разрешения властей США, Канады и Германии, пересечь их границу.За несколько недель в Катар из Афганистана эвакуировано более 58 тысяч человек.
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Видео РИА Новости. Катар заселил беженцев из Афганистана в комфортабельные виллы
Катар заселил эвакуированных из Афганистана беженцев в комфортабельные виллы, специально построенные для ЧМ-2022 по футболу. Видео корреспондента РИА Новости.
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мультимедиа , афганистан, катар, беженцы

Беженцев из Афганистана расселили в комфортабельных отелях Катара

18:13 12.09.2021 (обновлено: 18:57 12.09.2021)
38
© RIA Novosti
Виллы, на которых решено было поселить беженцев из Афганистана, предназначались для гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в следующем году.
Около 300 эвакуированных через аэропорт Кабула граждан этой Афганистана сейчас проживают в жилом комплексе на окраине столицы Катара - Дохи. Им нельзя покидать эту территорию, поскольку некоторые из них не вакцинированы от коронавируса.
Выходить в город у беженцев нет острой необходимости. Двухэтажные коттеджи, где они проживают, оснащены необходимой бытовой техникой и интернетом.
Продукты и одежду можно получить бесплатно в ближайшем магазине. На территории комплекса есть детский сад, медпункт и тренажерный зал, а по вечерам проходят развлекательные мероприятия.
Несмотря на весь комфорт граждане Афганистана не хотят оставаться в Катаре, а ждут разрешения властей США, Канады и Германии, пересечь их границу.
За несколько недель в Катар из Афганистана эвакуировано более 58 тысяч человек.
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