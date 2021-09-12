https://uz.sputniknews.ru/20210912/rassekrechen-odin-iz-dokumentov-po-teraktam-11-sentyabrya-20465536.html

Рассекречен один из документов по терактам 11 сентября

Рассекречен один из документов по терактам 11 сентября

Ревизия массива документов и обнародование рассекреченных сведений в течение полугода было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-12T18:22+0500

2021-09-12T18:22+0500

2021-09-12T18:22+0500

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Материалы одного из рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документа по терактам 11 сентября 2001 года появились на сайте ФБР.Это содержание бесед с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, которые состоялись 12 и 13 ноября 2015-го, передает РИА Новости.В частности, агенты ФБР выясняли связи опрашиваемого с людьми, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару.Интересный факт: многие фрагменты опубликованного в сети документы удалены. Нет, в частности, и имени самого источника информации, который претендовал на получение американского гражданства.Ревизия массива документов и обнародование рассекреченных сведений в течение полугода было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена.Двадцать лет назад в Нью-Йорке произошла самая массовая террористическая атака за всю историю: два пассажирских самолета, угнанные террористами врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и полностью их разрушили. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). Тогда, согласно официальной информации, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.

https://uz.sputniknews.ru/20190911/Chernyy-den-v-istorii-SShA-terakt-11-sentyabrya-2001-goda--arkhivnye-kadry-12404121.html

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сша, теракт, джо байден