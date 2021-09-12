https://uz.sputniknews.ru/20210912/ukraina-yavila-miru-aviatsionnoe-chudo-v-kotoroe-ne-verili-20464364.html

Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили

Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили

Серийная сборка самолетов на Украине прекратилась еще в июне 2015 года — с тех пор заказчикам не поставлено ни одного самолета, напоминает автор РИА. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-12T14:13+0500

2021-09-12T14:13+0500

2021-09-12T14:13+0500

россия

украина

авиация

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Украинское правительство утвердило Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. В конце концов — не все же стратегии утверждать, можно и программам уделить внимание. Ну а почему в поле зрения украинского правительства вдруг попало авиастроение, об этом хорошо сказал Зеленский, недавно заявивший о желании летать и всех бомбить.В результате реализации авиационной программы авторы обещают:– сохранить 50 тысяч рабочих мест и создать сверх того 6000 новых за десять лет;– обеспечить серийный выпуск самолетов, авиационных двигателей и другой авиатехники;– разработать новые грузовые самолеты, украинский вертолет, беспилотные летательные аппараты гражданского назначения и модернизировать существующие типы пассажирских и грузовых самолетов и вертолетов, авиатренажеров;– довести к 2030 году объем реализованной продукции до десяти миллиардов долларов;– разработать новые авиадвигатели;– начать международные проекты кооперативной разработки и производства самолетов "Ан" с иностранными партнерами, увеличить объем экспорта авиатехники и услуг до 5,5-7,5 миллиарда долларов за период 2021-2030 годов.Не сказать, что экспорт авиатехники на 550-750 миллионов долларов в год — это фантастическая величина. Например, один Airbus A380 стоит 390-490 миллионов долларов.Вопрос в другом: в состоянии ли в принципе Украина обеспечить развитие своей авиапромышленности?Разумеется, нынешняя программа развития авиапрома для Украины далеко не первая. Предыдущая (на период до 2020 года) принималась в 2008-м. И даже была профинансирована на 40%, что по украинским меркам в целом неплохо, а уж с учетом происходивших в 2014 году и после событий — тем более.До этого, с 2000-го, действовала Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины на период до 2010 года. А еще до нее — программа развития авиапрома, датированная 1992-м.Под более ранние программы давались масштабные льготы. Да и прямое бюджетное финансирование тогда Украина могла себе позволить в куда больших объемах.Однако же все это время украинская авиационная промышленность по большей части деградировала. Стабильной вплоть до 2014 года оставалась лишь работа компании "Мотор Сич". Да еще компания "Антонов" с собственным конструкторским бюро периодически выдавала всплески в виде завершения реализации начатой еще при СССР программы Ан-70 или постсоветской программы Ан-148.Но при этом стабильная деятельность "Мотор Сич" была связана прежде всего с поставкой двигателей для российской авиационной промышленности. А упомянутые программы Ан-70 и Ан-148 реализовывались не только в кооперации с российскими предприятиями, но и в немалой степени за российские деньги — и с ориентиром на российский же рынок. Именно эти обстоятельства и позволили Украине в тот период избежать полного развала своего авиастроения.Более того, в 2013 году Россия предлагала Украине не только 15-миллиардный кредит и дополнительную скидку в цене на газ, но и загрузку ее авиастроительных и судостроительных предприятий. Разумеется, в случае отказа от подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.Речь шла о продолжении закупок Россией двигателей на "Мотор Сич", массовом выпуске Ан-148 в Воронеже по лицензии компании "Антонов" и с некоторыми украинскими комплектующими, а также на Украине с российскими комплектующими, развертывании массового выпуска грузового Ан-70 в обеих странах. Проект более чем наполовину был профинансирован Россией, а доля российских комплектующих в самолете превышала 50%. Летом 2013 года стороны договорились и о восстановлении производства Ан-124 "Руслан" — было даже создано совместное предприятие.Чем все закончилось, известно. В июне 2014 года Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Запрет касался и товаров двойного назначения, то есть всего авиастроения.Собственно, в результате серийная сборка самолетов на Украине прекратилась еще в июне 2015 года — с тех пор заказчикам не поставлено ни одного самолета. Иначе и быть не могло, поскольку на Украине нет чего-то даже отдаленно похожего на замкнутый цикл их производства.Зато сплошным потоком рождаются прожекты по разработке все новых и новых моделей, на самом высоком уровне говорится о грядущем вот-вот восстановлении производства самолетов десятками штук в год. Да что там — будучи в США, Зеленский заявил, что Украина "снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот". Ну и что, что только в его фантазиях, — зато красиво звучит.Тем не менее даже в рамках происходившего стремительного развала авиационной отрасли за 2011-2020 годы объем реализации продукции авиапрома Украины составил 13,1 миллиарда долларов (большая часть, правда, пришлась на период сотрудничества с Россией). Забавно, что это прямо признано неудовлетворительным результатом.И вот теперь, в рамках развития отрасли, планируется, что она выдаст на-гора за следующие десять лет продукции на десять миллиардов долларов. То есть даже меньше.Достичь этого результата планируется благодаря финансированию программы на 1,3 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов даст бюджет, а еще 600 — сами предприятия. То есть 600 планируется занять, поскольку своих денег у предприятий нет.При этом в программе никак не раскрывается вопрос, что собирается делать Украина с тотальной (более чем наполовину) зависимостью своего авиапрома от импортных комплектующих. Оговоренных средств явно недостаточно, чтобы даже частично ее преодолеть.Если же предполагается закупка западных комплектующих (вместо российских), то опыт с попыткой переделки под них Ан-70 наглядно продемонстрировал — это путь в никуда. В этом случае украинский самолет становится неконкурентным даже по цене, не говоря о возможностях финансирования проектов, качестве сборки, сервисном обслуживании, продвижении на рынке и так далее. Еще одной проблемой является исход рабочих и инженерных кадров с заводов за шесть лет их простоя, умноженный на деградацию систем высшего и профессионально-технического образования. Программа не дает ответа на вопрос, кто будет физически воплощать все задуманное.В это связи создается устойчивое ощущение, что цель программы — получить вожделенное финансирование. Ведь авторы действуют по принципу известного анекдота: "Ты жарь, жарь — рыба будет!" В том смысле, что главное для них — именно выделение денег из бюджета и возможность кредитования под государственные гарантии. Тем более что и главе государства нравятся сказки о летающих украинских самолетах. Сомнений в способности освоения этих денег нет. А беспокоиться о результатах программы через десять лет, когда на Украине, скорее всего, не останется даже воспоминаний об авиапроме, вряд ли есть смысл.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210905/svershilos-zapad-nachal-zalivat-ukrainu-dengami-20370376.html

https://uz.sputniknews.ru/20210902/golubaya-mechta-dlya-ukrainy-chto-zelenskiy-deystvitelno-poluchil-ot-baydena-20336042.html

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украина, авиация