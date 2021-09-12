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В Китае обнаружен новый очаг заражения коронавирусом
В Китае обнаружен новый очаг заражения коронавирусом
Власти бьют тревогу: вновь обнаруженный вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T16:17+0500
2021-09-12T16:17+0500
в мире
китай
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Новый очаг заболеваемости коронавирусом вспыхнул в Китае. На этот раз болезнь начала распространяться в провинции Фуцзянь. Там подтвердили уже шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, передает РИА Новости, ссылаясь в свою очередь на местное агентство Синьхуа.Власти бьют тревогу: вновь обнаруженный вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта.Меры были предприняты незамедлительно - после того, как выявили первый случай заражения, у всех местных жителей взяли 81 938 проб.Напомним, в январе 2021 года врачи также зафиксировали в Китае новый всплеск заражений коронавирусом в северо-восточной провинции Цзилинь.Согласно данным ВОЗ, к настоящему более 223 миллионов человек в мире заболели коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, это число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали более 4,6 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210211/Koronavirus-mog-poyavitsya-v-Kitae-esche-do-obyavleniya-o-vspyshke---VOZ-15977220.html
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китай, коронавирус covid-19

В Китае обнаружен новый очаг заражения коронавирусом

16:17 12.09.2021
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© REUTERS / Aly SongЛюди в масках гуляют по Шанхаю, Китай
Люди в масках гуляют по Шанхаю, Китай - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Aly Song
Власти бьют тревогу: вновь обнаруженный вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Новый очаг заболеваемости коронавирусом вспыхнул в Китае. На этот раз болезнь начала распространяться в провинции Фуцзянь. Там подтвердили уже шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, передает РИА Новости, ссылаясь в свою очередь на местное агентство Синьхуа.
Власти бьют тревогу: вновь обнаруженный вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта.
Меры были предприняты незамедлительно - после того, как выявили первый случай заражения, у всех местных жителей взяли 81 938 проб.
Напомним, в январе 2021 года врачи также зафиксировали в Китае новый всплеск заражений коронавирусом в северо-восточной провинции Цзилинь.
Пассажиры в защитных масках возле вокзала Уханя - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2021
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Согласно данным ВОЗ, к настоящему более 223 миллионов человек в мире заболели коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, это число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали более 4,6 миллиона человек.
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