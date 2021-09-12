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Выбросить хлам из дома: в Ташкенте женщина скинула кресло с девятого этажа
Выбросить хлам из дома: в Ташкенте женщина скинула кресло с девятого этажа
После разъяснительной беседы о том, чем мог быть чреват этот необдуманный поступок, гражданка призналась, что сожалеет о содеянном. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T17:58+0500
2021-09-12T17:58+0500
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На днях на окраине столицы из окна многоэтажки неожиданно вылетело кресло. К счастью, никто не пострадал. Предмет интерьера рухнул на асфальт с высоты девятого этажа и разбился вдребезги.Распространившись в сети, кадры произошедшего заинтересовали представителей правоохранительных органов. На место ЧП прибыл инспектор профилактики. Оказалось, что женщина, которая выбросила мебель с балкона, была пьяна, да, к тому же, ранее судима. По ее словам, она давно хотела обновить интерьер, но ей не хотелось тратить силы на вынос старой изношенной мебели.После разъяснительной беседы о том, какие последствия мог нести этот необдуманный поступок, гражданка призналась, что сожалеет о содеянном.В отношении нарушительницы общественного порядка был составлен протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Материалы дела переданы в районный суд для принятия законного решения.
https://uz.sputniknews.ru/20181029/Razboy-grabezh-i-drugie-na-skolko-sokratilas-prestupnost-v-Uzbekistane-9829670.html
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ташкент, гувд ташкента

Выбросить хлам из дома: в Ташкенте женщина скинула кресло с девятого этажа

17:58 12.09.2021
262
© Sputnik Амир ИсаевНовостройка, архивное фото
Новостройка, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2021
© Sputnik Амир Исаев
После разъяснительной беседы о том, чем мог быть чреват этот необдуманный поступок, гражданка призналась, что сожалеет о содеянном.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На днях на окраине столицы из окна многоэтажки неожиданно вылетело кресло. К счастью, никто не пострадал. Предмет интерьера рухнул на асфальт с высоты девятого этажа и разбился вдребезги.
Распространившись в сети, кадры произошедшего заинтересовали представителей правоохранительных органов. На место ЧП прибыл инспектор профилактики. Оказалось, что женщина, которая выбросила мебель с балкона, была пьяна, да, к тому же, ранее судима. По ее словам, она давно хотела обновить интерьер, но ей не хотелось тратить силы на вынос старой изношенной мебели.
После разъяснительной беседы о том, какие последствия мог нести этот необдуманный поступок, гражданка призналась, что сожалеет о содеянном.
В отношении нарушительницы общественного порядка был составлен протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Материалы дела переданы в районный суд для принятия законного решения.
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