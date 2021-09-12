https://uz.sputniknews.ru/20210912/vybrosit-xlam-iz-doma-v-tashkente-jenschina-skinula-kreslo-s-devyatogo-etaja-20465382.html

Выбросить хлам из дома: в Ташкенте женщина скинула кресло с девятого этажа

Выбросить хлам из дома: в Ташкенте женщина скинула кресло с девятого этажа

После разъяснительной беседы о том, чем мог быть чреват этот необдуманный поступок, гражданка призналась, что сожалеет о содеянном. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-12T17:58+0500

2021-09-12T17:58+0500

2021-09-12T17:58+0500

происшествия

ташкент

гувд ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/811/30/8113045_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_a4c392db71748f207951f341c4bd780e.jpg

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На днях на окраине столицы из окна многоэтажки неожиданно вылетело кресло. К счастью, никто не пострадал. Предмет интерьера рухнул на асфальт с высоты девятого этажа и разбился вдребезги.Распространившись в сети, кадры произошедшего заинтересовали представителей правоохранительных органов. На место ЧП прибыл инспектор профилактики. Оказалось, что женщина, которая выбросила мебель с балкона, была пьяна, да, к тому же, ранее судима. По ее словам, она давно хотела обновить интерьер, но ей не хотелось тратить силы на вынос старой изношенной мебели.После разъяснительной беседы о том, какие последствия мог нести этот необдуманный поступок, гражданка призналась, что сожалеет о содеянном.В отношении нарушительницы общественного порядка был составлен протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Материалы дела переданы в районный суд для принятия законного решения.

https://uz.sputniknews.ru/20181029/Razboy-grabezh-i-drugie-na-skolko-sokratilas-prestupnost-v-Uzbekistane-9829670.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, гувд ташкента