https://uz.sputniknews.ru/20210913/eldor-shomurodov-pomog-zabit-pobednyy-gol-20475033.html
Элдор Шомуродов помог забить победный гол
Элдор Шомуродов помог забить победный гол
Римские волки вырвали победу у "Сассуоло" в напряженном матче и лидируют в таблице итальянского первенства. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T15:09+0500
2021-09-13T15:09+0500
2021-09-13T15:09+0500
спорт
италия
футбол
эльдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Рома" одержал третью победу подряд в Чемпионате Италии и занял первую строчку турнирной таблицы. Победный гол помог забить узбекистанский спортсмен Элдор Шомуродов.Как сообщается на странице клуба в Twitter, на перерыв команда ушла со счетом 1-0 в свою пользу. Вторая половина матча была весьма напряженной – "Сассуоло" сравняли счет, и подопечные Жозе Моуринью несколько раз не удавалось поразить ворота соперника.И лишь на 91-й минуте матча Стефан Эль-Шаарави забил победный гол. Ассистировал ему Элдор Шомуродов.Это юбилейный, 1000-й матч Моуринью на посту тренера, из них в 638 состязаниях его команда одерживала победу. Наставник римских волков не скрывал эмоций:Таким образом, у римлян после первых трех матчей в серии А – три победы и общий счет 9:2. Ранее они одержали победу над "Фиорентиной" (3:1) и "Салернитаной" (4:0). Команда возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата.Это шестая подряд победа итальянского клуба – и Элдор Шомурдодов отличился в пяти из шести победных матчей. В первой игре итальянской серии А Шомуродов передал голевой пас, закрепивший победу над "Фиорентиной". В предыдущих трех встречах Элдор забивал: на его счету победный гол квалификационном поединке Лиги конференций против "Трабзонспора" (2:1), и два гола в товарищеских матчах с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/shomurodov-vnov-otlichilsya-golevoy-pas-v-pervom-matche-italyanskoy-serii-a-20196720.html
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италия, футбол, эльдор шомуродов
Элдор Шомуродов помог забить победный гол
Римские волки вырвали победу у "Сассуоло" в напряженном матче и лидируют в таблице итальянского первенства.
ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Рома" одержал третью победу подряд в Чемпионате Италии и занял первую строчку турнирной таблицы. Победный гол помог забить узбекистанский спортсмен Элдор Шомуродов.
Как сообщается на странице клуба в Twitter
, на перерыв команда ушла со счетом 1-0 в свою пользу. Вторая половина матча была весьма напряженной – "Сассуоло" сравняли счет, и подопечные Жозе Моуринью несколько раз не удавалось поразить ворота соперника.
И лишь на 91-й минуте матча Стефан Эль-Шаарави забил победный гол. Ассистировал ему Элдор Шомуродов.
Это юбилейный, 1000-й матч Моуринью на посту тренера, из них в 638 состязаниях его команда одерживала победу. Наставник римских волков не скрывал эмоций:
"Сегодня мне было не 58, а 10, 12 или 14 лет, когда только начинаешь мечтать о футбольной карьере. Я бегал [вдоль ограждения] как ребенок", - сказал Моуринью в интервью
на сайте клуба.
Таким образом, у римлян после первых трех матчей в серии А – три победы и общий счет 9:2. Ранее они одержали победу над "Фиорентиной" (3:1) и "Салернитаной" (4:0). Команда возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата.
Это шестая подряд победа итальянского клуба – и Элдор Шомурдодов отличился в пяти из шести победных матчей. В первой игре итальянской серии А Шомуродов передал голевой пас, закрепивший победу над "Фиорентиной". В предыдущих трех встречах Элдор забивал: на его счету победный гол квалификационном поединке Лиги конференций против "Трабзонспора" (2:1), и два гола в товарищеских матчах с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).
Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро.