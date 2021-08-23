https://uz.sputniknews.ru/20210823/shomurodov-vnov-otlichilsya-golevoy-pas-v-pervom-matche-italyanskoy-serii-a-20196720.html

Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"

Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"

В первой игре итальянской серии "Рома" обыграла "Фиорентину" со счетом 3:1. Узбекистанский футболист проявил себя в четвертом подряд матче за римлян. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T13:01+0500

2021-08-23T13:01+0500

2021-08-23T13:01+0500

спорт

футбол

италия

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Узбекистанец Эльдор Шомуродов в первом матче итальянской серии "А" отдал голевой пас, чем помог "Роме" одержать убедительную победу над "Фиорентиной", сообщает официальный сайт команды.Это четвертый матч Шомуродова за итальянскую команду – и четвертый отличный результат для узбекистанца. В предыдущих трех встречах Эльдор забивал: на его счету победный гол квалификационном поединке Лиги конференций против "Трабзонспора" (2:1), и два гола в товарищеских матчах с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/pervyy-ofitsialnyy-gol-shomurodova-za-romu-20160215.html

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футбол, италия, элдор шомуродов