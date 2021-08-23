https://uz.sputniknews.ru/20210823/shomurodov-vnov-otlichilsya-golevoy-pas-v-pervom-matche-italyanskoy-serii-a-20196720.html
Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"
Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"
В первой игре итальянской серии "Рома" обыграла "Фиорентину" со счетом 3:1. Узбекистанский футболист проявил себя в четвертом подряд матче за римлян. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T13:01+0500
2021-08-23T13:01+0500
2021-08-23T13:01+0500
спорт
футбол
италия
элдор шомуродов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20194529_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f6a4cb2090731b7a55583fdb8edebb60.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Узбекистанец Эльдор Шомуродов в первом матче итальянской серии "А" отдал голевой пас, чем помог "Роме" одержать убедительную победу над "Фиорентиной", сообщает официальный сайт команды.Это четвертый матч Шомуродова за итальянскую команду – и четвертый отличный результат для узбекистанца. В предыдущих трех встречах Эльдор забивал: на его счету победный гол квалификационном поединке Лиги конференций против "Трабзонспора" (2:1), и два гола в товарищеских матчах с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/pervyy-ofitsialnyy-gol-shomurodova-za-romu-20160215.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20194529_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b69a0eafefaa0556c5afee2504c1d372.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, италия, элдор шомуродов
Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"
В первой игре итальянской серии "Рома" обыграла "Фиорентину" со счетом 3:1. Узбекистанский футболист проявил себя в четвертом подряд матче за римлян.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik.
Узбекистанец Эльдор Шомуродов в первом матче итальянской серии "А" отдал голевой пас, чем помог "Роме" одержать убедительную победу над "Фиорентиной", сообщает
официальный сайт команды.
"После замены Абрахама, Эльдор Шомуродов передал такой же изящный пас Верету, забившему второй мяч, победа была обеспечена", - говорится в сообщении.
Это четвертый матч Шомуродова за итальянскую команду – и четвертый отличный результат для узбекистанца. В предыдущих трех встречах Эльдор забивал: на его счету победный гол квалификационном поединке Лиги конференций против "Трабзонспора" (2:1), и два гола в товарищеских матчах с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).
Ранее сообщалось
, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.