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Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"
Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"
В первой игре итальянской серии "Рома" обыграла "Фиорентину" со счетом 3:1. Узбекистанский футболист проявил себя в четвертом подряд матче за римлян. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T13:01+0500
2021-08-23T13:01+0500
спорт
футбол
италия
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Узбекистанец Эльдор Шомуродов в первом матче итальянской серии "А" отдал голевой пас, чем помог "Роме" одержать убедительную победу над "Фиорентиной", сообщает официальный сайт команды.Это четвертый матч Шомуродова за итальянскую команду – и четвертый отличный результат для узбекистанца. В предыдущих трех встречах Эльдор забивал: на его счету победный гол квалификационном поединке Лиги конференций против "Трабзонспора" (2:1), и два гола в товарищеских матчах с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/pervyy-ofitsialnyy-gol-shomurodova-za-romu-20160215.html
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футбол, италия, элдор шомуродов

Шомуродов вновь отличился: голевой пас в первом матче итальянской серии "А"

13:01 23.08.2021
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© AFP / ALBERTO PIZZOLIФранцузский полузащитник "Ромы" Жордан Верету и Эльдор Шомуродов радуются забитому голу во время футбольного матча итальянской Серии А между "Ромой" и "Фиорентиной"
Французский полузащитник Ромы Жордан Верету и Эльдор Шомуродов радуются забитому голу во время футбольного матча итальянской Серии А между Ромой и Фиорентиной - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© AFP / ALBERTO PIZZOLI
В первой игре итальянской серии "Рома" обыграла "Фиорентину" со счетом 3:1. Узбекистанский футболист проявил себя в четвертом подряд матче за римлян.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Узбекистанец Эльдор Шомуродов в первом матче итальянской серии "А" отдал голевой пас, чем помог "Роме" одержать убедительную победу над "Фиорентиной", сообщает официальный сайт команды.

"После замены Абрахама, Эльдор Шомуродов передал такой же изящный пас Верету, забившему второй мяч, победа была обеспечена", - говорится в сообщении.

Это четвертый матч Шомуродова за итальянскую команду – и четвертый отличный результат для узбекистанца. В предыдущих трех встречах Эльдор забивал: на его счету победный гол квалификационном поединке Лиги конференций против "Трабзонспора" (2:1), и два гола в товарищеских матчах с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).
Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
Эльдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Спорт
Первый "официальный" гол Шомуродова за "Рому" — видео
20 августа, 10:02
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