https://uz.sputniknews.ru/20210913/na-gumpomosch-afgantsam-vlasti-ssha-vydelyat-okolo-64-mln-20478827.html

На гумпомощь афганцам власти США выделят около $64 млн

На гумпомощь афганцам власти США выделят около $64 млн

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, в этом году на помощь афганцам власти Америки выделили в общей сложности около $330 миллионов. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T19:25+0500

2021-09-13T19:25+0500

2021-09-13T19:25+0500

в мире

сша

афганистан

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20405049_0:80:2001:1205_1920x0_80_0_0_cac2a034c38bddc9e457f745b49ee03f.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. США выделят около $64 миллионов на оказание гумпомощи афганцам. Об этом заявила на министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости."США предоставляют примерно $64 миллиона в качестве новой гуманитарной помощи. Это новое выделение средств будет направлено на оказание поддержки работе ООН, в том числе работе верховного комиссара по делам беженцев, ВОЗ, а также международных НПО", - сказала эксперт.По словам дипломата, в этом году на помощь афганцам власти Америки выделили в общей сложности около $330 миллионов.Постпред США при ООН также призвала другие страны проявить солидарность и предоставить средства на гуманитарную помощь афганцам.Месяц назад радикалисты движения Талибан* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили об окончании 20-летней войны. Военнослужащие США покинули кабульский аэропорт в ночь на 31 августа. Панджшер перешел под контроль талибов 6 сентября. Таким образом, последняя из 34 афганских провинций оказалась полностью во власти боевиков. Новый временный состав правительства Афганистана был объявлен уже на следующий день. В настоящее время его возглавляет экс-глава МИД Мохаммад Хасан Ахунд.* - радикальное движение, запрещенное в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/vlast-talibov-v-afganistane-snaruji-i-vnutri-pochemu-tsa-ne-stoit-rasslablyatsya-20174895.html

https://uz.sputniknews.ru/20210905/20367646.html

сша

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, афганистан, гуманитарная помощь