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На гумпомощь афганцам власти США выделят около $64 млн
На гумпомощь афганцам власти США выделят около $64 млн
По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, в этом году на помощь афганцам власти Америки выделили в общей сложности около $330 миллионов. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T19:25+0500
2021-09-13T19:25+0500
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афганистан
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. США выделят около $64 миллионов на оказание гумпомощи афганцам. Об этом заявила на министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости."США предоставляют примерно $64 миллиона в качестве новой гуманитарной помощи. Это новое выделение средств будет направлено на оказание поддержки работе ООН, в том числе работе верховного комиссара по делам беженцев, ВОЗ, а также международных НПО", - сказала эксперт.По словам дипломата, в этом году на помощь афганцам власти Америки выделили в общей сложности около $330 миллионов.Постпред США при ООН также призвала другие страны проявить солидарность и предоставить средства на гуманитарную помощь афганцам.Месяц назад радикалисты движения Талибан* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили об окончании 20-летней войны. Военнослужащие США покинули кабульский аэропорт в ночь на 31 августа. Панджшер перешел под контроль талибов 6 сентября. Таким образом, последняя из 34 афганских провинций оказалась полностью во власти боевиков. Новый временный состав правительства Афганистана был объявлен уже на следующий день. В настоящее время его возглавляет экс-глава МИД Мохаммад Хасан Ахунд.* - радикальное движение, запрещенное в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/vlast-talibov-v-afganistane-snaruji-i-vnutri-pochemu-tsa-ne-stoit-rasslablyatsya-20174895.html
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сша, афганистан, гуманитарная помощь

На гумпомощь афганцам власти США выделят около $64 млн

19:25 13.09.2021
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© Depositphotos / SelensergenПачки долларов
Пачки долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / Selensergen
По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, в этом году на помощь афганцам власти Америки выделили в общей сложности около $330 миллионов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. США выделят около $64 миллионов на оказание гумпомощи афганцам. Об этом заявила на министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.
"США предоставляют примерно $64 миллиона в качестве новой гуманитарной помощи. Это новое выделение средств будет направлено на оказание поддержки работе ООН, в том числе работе верховного комиссара по делам беженцев, ВОЗ, а также международных НПО", - сказала эксперт.
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По словам дипломата, в этом году на помощь афганцам власти Америки выделили в общей сложности около $330 миллионов.
Постпред США при ООН также призвала другие страны проявить солидарность и предоставить средства на гуманитарную помощь афганцам.
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Месяц назад радикалисты движения Талибан* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили об окончании 20-летней войны. Военнослужащие США покинули кабульский аэропорт в ночь на 31 августа.
Панджшер перешел под контроль талибов 6 сентября. Таким образом, последняя из 34 афганских провинций оказалась полностью во власти боевиков. Новый временный состав правительства Афганистана был объявлен уже на следующий день. В настоящее время его возглавляет экс-глава МИД Мохаммад Хасан Ахунд.
* - радикальное движение, запрещенное в РФ и ряде других стран.
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