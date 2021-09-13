https://uz.sputniknews.ru/20210913/obnarodovan-reyting-samyx-zabityx-avtobusov-v-tashkente-20467085.html

Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте

Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте

Также опубликован список наименее используемых автобусных маршрутов столицы. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T08:42+0500

2021-09-13T08:42+0500

2021-09-13T08:42+0500

общество

ташкент

общественный транспорт

автобусы

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В "Тошшахартрансхизмат" составили список самых загруженных автобусных маршрутов столицы.Отмечается, что за последний месяц было перевезено свыше 7,5 миллиона пассажиров. Бесспорным лидером в рейтинге стал автобус № 131 — в августе по данному маршруту проехались 205 628 человек. Вторым по популярности стал автобус № 24 — 159 512 пассажиров за последний месяц.Огромный наплыв горожан также наблюдается на маршруте № 147 — 154 225 человек. При этом есть автобусы, которые пользуются наименьшей популярностью: это маршрут № 196 (1 516 пассажиров за август), № 113 (6 570) и № 184 (8 242). В "Тошшахартрансхизмат" также раскрыли, на каких именно автобусах чаще всего совершаются пассажироперевозки:Между тем транспортная инфраструктура столицы активно развивается. Так, на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении развивать "зеленую экономику".Глава государства сообщил, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов. Первый тестовый транспорт подобного типа вышел в рейс на столичные дороги в конце 2020 года.

https://uz.sputniknews.ru/20201202/Na-ulitsakh-Tashkenta-poyavilsya-neobychnyy-vid-transporta--video-15521818.html

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ташкент, общественный транспорт, автобусы