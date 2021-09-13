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Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте
Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте
Также опубликован список наименее используемых автобусных маршрутов столицы. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T08:42+0500
2021-09-13T08:42+0500
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ташкент
общественный транспорт
автобусы
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В "Тошшахартрансхизмат" составили список самых загруженных автобусных маршрутов столицы.Отмечается, что за последний месяц было перевезено свыше 7,5 миллиона пассажиров. Бесспорным лидером в рейтинге стал автобус № 131 — в августе по данному маршруту проехались 205 628 человек. Вторым по популярности стал автобус № 24 — 159 512 пассажиров за последний месяц.Огромный наплыв горожан также наблюдается на маршруте № 147 — 154 225 человек. При этом есть автобусы, которые пользуются наименьшей популярностью: это маршрут № 196 (1 516 пассажиров за август), № 113 (6 570) и № 184 (8 242). В "Тошшахартрансхизмат" также раскрыли, на каких именно автобусах чаще всего совершаются пассажироперевозки:Между тем транспортная инфраструктура столицы активно развивается. Так, на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении развивать "зеленую экономику".Глава государства сообщил, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов. Первый тестовый транспорт подобного типа вышел в рейс на столичные дороги в конце 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/Na-ulitsakh-Tashkenta-poyavilsya-neobychnyy-vid-transporta--video-15521818.html
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ташкент, общественный транспорт, автобусы

Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте

08:42 13.09.2021
1156
© Сергей КивенкоПервый день работы с пассажирами
Первый день работы с пассажирами - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Сергей Кивенко
Также опубликован список наименее используемых автобусных маршрутов столицы.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В "Тошшахартрансхизмат" составили список самых загруженных автобусных маршрутов столицы.
Отмечается, что за последний месяц было перевезено свыше 7,5 миллиона пассажиров.
Бесспорным лидером в рейтинге стал автобус № 131 — в августе по данному маршруту проехались 205 628 человек.
Вторым по популярности стал автобус № 24 — 159 512 пассажиров за последний месяц.
Огромный наплыв горожан также наблюдается на маршруте № 147 — 154 225 человек.
При этом есть автобусы, которые пользуются наименьшей популярностью: это маршрут № 196 (1 516 пассажиров за август), № 113 (6 570) и № 184 (8 242).
В "Тошшахартрансхизмат" также раскрыли, на каких именно автобусах чаще всего совершаются пассажироперевозки:
Mercedes-Benz LF – 2 901 170 человек;
Isuzu – 2 412 062;
Man – 1 536 421;
Saz LE 60 – 701 071.
Между тем транспортная инфраструктура столицы активно развивается. Так, на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении развивать "зеленую экономику".
Глава государства сообщил, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов.
Первый тестовый транспорт подобного типа вышел в рейс на столичные дороги в конце 2020 года.
Первый электробус вышел на маршрут в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2020
Видео
На улицах Ташкента появился необычный вид транспорта — видео
2 декабря 2020, 16:35
8147
300000
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