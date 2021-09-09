https://uz.sputniknews.ru/20210909/prezident-poobeschal-chto-v-sleduyuschem-godu-v-tashkente-poyavyatsya-320-elektrobusov-20438242.html

Президент пообещал, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов

Президент пообещал, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов

Нововведения позволят сократить количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу и повысить энергоэффективность экономики. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T18:25+0500

2021-09-09T18:25+0500

2021-09-09T18:25+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Представляя свою предвыборную программу на очередном съезде Либерально-демократической партии Узбекистана, Шавкат Мирзиёев заявил о намерении развивать "зеленую экономику".Так, в течение очередного президентского срока, кандидат от УзЛиДеП планирует обеспечить запуск ветряных, солнечных и гидроэлектростанций мощностью более 5 тысяч мегаватт. Таким образом ежегодно будет экономиться около 3 миллиардов кубометров природного газа.Также в следующем году на дорогах столицы появятся 320 электробусов в рамках разработанной специальной программы по развитию электрического транспорта.Будет учрежден фонда развития "зеленой экономики".Такие нововведения позволят сократить количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу и повысить энергоэффективность экономики.Напомним, в июле этого года специалисты Узгидрометцентра провели мониторинг состояния воздуха в Ташкенте и выявили превышения допустимых норм загрязнения.Диоксида азота в воздухе больше в 1,5 раза, фтористого водорода - в 1,6 раза, пыли - в 3,3 раза, а оксида углерода и фенола в 1,3 раза.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/proon-i-gef-vydelyat-39-mln-na-priobretenie-elektrobusov-dlya-tashkenta-19491164.html

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автобусы