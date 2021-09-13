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Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"
Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"
Конкурс по набору для работы на заводах российского автопроизводителя был проведен в августе. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T11:15+0500
2021-09-13T11:15+0500
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пао камаз
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Первая группа из 150 граждан Узбекистана отправилась на работу на предприятия "Камаза" рамках оргнабора, осуществленного в августе.Об этом сообщили в Агентства по внешней миграции республики.В августе представители "Камаза" провели конкурс по набору до 400 узбекистанцев для работы на заводах российского автопроизводителя. По итогам отбора работу смогли получить слесари механосборочных работ, транспортировщики, штамповщики.Отмечается, что российский автозавод возместит узбекистанцам авиабилеты, проживание, оформление документов на работу в России, кроме того, оплата питания будет производиться с условием частичного удержания из заработной платы привлеченных работников.Соглашение об оргнаборе привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ подписано в 2017-м.Отмечается, что в январе-августе 2021 года на работу в Россию в рамках организованного набора уже отправились 51,7 тысячи узбекистанцев при общем населении в более 35 миллионов человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/pochti-170-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-na-stroyki-v-rossiyu--foto-20207929.html
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работа, камаз, трудовые мигранты, пао камаз
Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"
Конкурс по набору для работы на заводах российского автопроизводителя был проведен в августе.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Первая группа из 150 граждан Узбекистана отправилась на работу на предприятия "Камаза" рамках оргнабора, осуществленного в августе.
Об этом сообщили в Агентства по внешней миграции республики.
"После успешного прохождения конкурса, в рамках соглашения между агентством ПАО "Камаз", первые 150 граждан Узбекистана с положительными результатами медицинских обследований были направлены для временного трудоустройства на предприятия российского автозавода", — заявили в ведомстве.
В августе представители "Камаза" провели конкурс по набору до 400 узбекистанцев для работы на заводах российского автопроизводителя. По итогам отбора работу смогли получить слесари механосборочных работ, транспортировщики, штамповщики.
Отмечается, что российский автозавод возместит узбекистанцам авиабилеты, проживание, оформление документов на работу в России, кроме того, оплата питания будет производиться с условием частичного удержания из заработной платы привлеченных работников.
Соглашение об оргнаборе привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ подписано в 2017-м.
Отмечается, что в январе-августе 2021 года на работу в Россию в рамках организованного набора уже отправились 51,7 тысячи узбекистанцев при общем населении в более 35 миллионов человек.