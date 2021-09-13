Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210913/pervye-150-grajdan-uzbekistana-otpravilis-rabotat-na-predpriyatiya-kamaza-20469508.html
Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"
Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"
Конкурс по набору для работы на заводах российского автопроизводителя был проведен в августе. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T11:15+0500
2021-09-13T11:15+0500
общество
работа
камаз
трудовые мигранты
пао камаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731911_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_4440d3495bcd13f45a336712318ecf5c.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Первая группа из 150 граждан Узбекистана отправилась на работу на предприятия "Камаза" рамках оргнабора, осуществленного в августе.Об этом сообщили в Агентства по внешней миграции республики.В августе представители "Камаза" провели конкурс по набору до 400 узбекистанцев для работы на заводах российского автопроизводителя. По итогам отбора работу смогли получить слесари механосборочных работ, транспортировщики, штамповщики.Отмечается, что российский автозавод возместит узбекистанцам авиабилеты, проживание, оформление документов на работу в России, кроме того, оплата питания будет производиться с условием частичного удержания из заработной платы привлеченных работников.Соглашение об оргнаборе привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ подписано в 2017-м.Отмечается, что в январе-августе 2021 года на работу в Россию в рамках организованного набора уже отправились 51,7 тысячи узбекистанцев при общем населении в более 35 миллионов человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/pochti-170-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-na-stroyki-v-rossiyu--foto-20207929.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731911_0:218:2048:1754_1920x0_80_0_0_d17fca6926162707864e62846e2b871e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
работа, камаз, трудовые мигранты, пао камаз

Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"

11:15 13.09.2021
531
© СС0 / Unsplash / Silvia BrazzoduroСтроительные каски
Строительные каски - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© СС0 / Unsplash / Silvia Brazzoduro
Конкурс по набору для работы на заводах российского автопроизводителя был проведен в августе.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Первая группа из 150 граждан Узбекистана отправилась на работу на предприятия "Камаза" рамках оргнабора, осуществленного в августе.
Об этом сообщили в Агентства по внешней миграции республики.
"После успешного прохождения конкурса, в рамках соглашения между агентством ПАО "Камаз", первые 150 граждан Узбекистана с положительными результатами медицинских обследований были направлены для временного трудоустройства на предприятия российского автозавода", — заявили в ведомстве.
В августе представители "Камаза" провели конкурс по набору до 400 узбекистанцев для работы на заводах российского автопроизводителя. По итогам отбора работу смогли получить слесари механосборочных работ, транспортировщики, штамповщики.
Отмечается, что российский автозавод возместит узбекистанцам авиабилеты, проживание, оформление документов на работу в России, кроме того, оплата питания будет производиться с условием частичного удержания из заработной платы привлеченных работников.
Соглашение об оргнаборе привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ подписано в 2017-м.
Отмечается, что в январе-августе 2021 года на работу в Россию в рамках организованного набора уже отправились 51,7 тысячи узбекистанцев при общем населении в более 35 миллионов человек.
Работники на объекте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Общество
Почти 170 узбекистанцев отправились работать на стройки России
24 августа, 10:04
536
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:29Россельхознадзор обнаружил в нектаринах из Узбекистана грибковое заболевание
13:18Куда ушла прохлада из Узбекистана - синоптики отследили направление циклона
13:09Киберпанда и акула-робот: Китай представил технологии будущего — фото
12:29В Ташкенте стартовал V международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана"
12:01К старту готов: завершено строительство газопровода "Северный поток – 2"
11:55Самым сексуальным мужчиной США стал "Доктор Смерть"
11:37Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе
11:15Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"
10:53В Ташкенте произошла поножовщина возле ТК "Малика" — один человек скончался
10:26Россия готовит большое разочарование для лучших людей
09:46Москве не хватает около 200 тысяч рабочих-мигрантов — вице-мэр
09:14В Узбекистане заметно потеплеет
08:42Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте
08:19Пилотов ВВС Афганистана начали перебрасывать из Узбекистана на базу США в Дохе
ВчераТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выпуск нового сезона вокального конкурса "Ты супер!"
ВчераПилоты UzAirways будут обучаться при поддержке авиакомпании Пакистана
ВчераРассекречен один из документов по терактам 11 сентября
ВчераВыбросить хлам из дома: в Ташкенте женщина скинула кресло с девятого этажа
ВчераВ Китае обнаружен новый очаг заражения коронавирусом
ВчераЛавров: в политическом процессе Афганистана должны участвовать все этнические группы