https://uz.sputniknews.ru/20210913/posle-vtorogo-smertelnogo-dtp-na-trasse-v-surxandare-reshili-ustanovit-radar-20473947.html

После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар

После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар

Дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T13:56+0500

2021-09-13T13:56+0500

2021-09-13T13:56+0500

происшествия

дтп

смерть

сурхандарьинская область

мвд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе, которая проходит через Сарыасийский район Сурхандарьинской области. На этот раз под колесами легковушки погибла переходящая дорогу школьница.Автомобиль марки "Матиз" на полном ходу сбил девочку, а потом врезался в дерево у обочины, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.В результате аварии девочка получила серьезные травмы и скончалась. Водитель и пассажир авто госпитализированы.Теперь дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий, произошедших здесь за последний месяц, сообщили в региональном управлении безопасности дорожного движения.

https://uz.sputniknews.ru/20210817/massovoe-dtp-v-samarkandskoy-oblasti-chetyre-avtomobilya-stolknulis-na-trasse-20112674.html

сурхандарьинская область

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дтп, смерть, сурхандарьинская область, мвд узбекистана