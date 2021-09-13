https://uz.sputniknews.ru/20210913/posle-vtorogo-smertelnogo-dtp-na-trasse-v-surxandare-reshili-ustanovit-radar-20473947.html
После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар
После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар
Дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T13:56+0500
2021-09-13T13:56+0500
2021-09-13T13:56+0500
происшествия
дтп
смерть
сурхандарьинская область
мвд узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1066/08/10660863_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_2c916c04f777a642afa938add3dd83b6.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе, которая проходит через Сарыасийский район Сурхандарьинской области. На этот раз под колесами легковушки погибла переходящая дорогу школьница.Автомобиль марки "Матиз" на полном ходу сбил девочку, а потом врезался в дерево у обочины, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.В результате аварии девочка получила серьезные травмы и скончалась. Водитель и пассажир авто госпитализированы.Теперь дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий, произошедших здесь за последний месяц, сообщили в региональном управлении безопасности дорожного движения.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/massovoe-dtp-v-samarkandskoy-oblasti-chetyre-avtomobilya-stolknulis-na-trasse-20112674.html
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1066/08/10660863_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_b8da3647f90d8a951f6c4ac2cc62621b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, смерть, сурхандарьинская область, мвд узбекистана
После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар
Дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий, произошедших здесь за последний месяц
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе, которая проходит через Сарыасийский район Сурхандарьинской области. На этот раз под колесами легковушки погибла переходящая дорогу школьница.
Автомобиль марки "Матиз" на полном ходу сбил девочку, а потом врезался в дерево у обочины, сообщили
в пресс-службе МВД Узбекистана.
В результате аварии девочка получила серьезные травмы и скончалась. Водитель и пассажир авто госпитализированы.
Теперь дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий, произошедших здесь за последний месяц, сообщили в региональном управлении безопасности дорожного движения.