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После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар
После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар
Дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T13:56+0500
2021-09-13T13:56+0500
происшествия
дтп
смерть
сурхандарьинская область
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе, которая проходит через Сарыасийский район Сурхандарьинской области. На этот раз под колесами легковушки погибла переходящая дорогу школьница.Автомобиль марки "Матиз" на полном ходу сбил девочку, а потом врезался в дерево у обочины, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.В результате аварии девочка получила серьезные травмы и скончалась. Водитель и пассажир авто госпитализированы.Теперь дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий, произошедших здесь за последний месяц, сообщили в региональном управлении безопасности дорожного движения.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/massovoe-dtp-v-samarkandskoy-oblasti-chetyre-avtomobilya-stolknulis-na-trasse-20112674.html
сурхандарьинская область
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дтп, смерть, сурхандарьинская область, мвд узбекистана

После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар

13:56 13.09.2021
57
CC0 / pixabay / Машина после ДТП. Иллюстративное фото
Машина после ДТП. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
CC0 / pixabay /
Дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий, произошедших здесь за последний месяц
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе, которая проходит через Сарыасийский район Сурхандарьинской области. На этот раз под колесами легковушки погибла переходящая дорогу школьница.
Автомобиль марки "Матиз" на полном ходу сбил девочку, а потом врезался в дерево у обочины, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
В результате аварии девочка получила серьезные травмы и скончалась. Водитель и пассажир авто госпитализированы.
Теперь дорожные службы установят на месте трагедии радары, уличное освещение, а также нанесут разметку. Сделать это решено только после двух смертельных аварий, произошедших здесь за последний месяц, сообщили в региональном управлении безопасности дорожного движения.
Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
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Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе
17 августа, 15:34
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