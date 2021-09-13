https://uz.sputniknews.ru/20210913/rosselxoznadzor-obnarujil-v-nektarinax-iz-uzbekistana-gribkovoe-zabolevanie-20473230.html
Россельхознадзор обнаружил в нектаринах из Узбекистана грибковое заболевание
Россельхознадзор обнаружил в нектаринах из Узбекистана грибковое заболевание
Ранее бурую монилиозную гниль не выявляли в узбекских фруктах. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T13:29+0500
2021-09-13T13:29+0500
2021-09-13T13:29+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Россельхознадзор провел переговоры с Государственной инспекцией по карантину растений РУз по поводу поставок фруктов в Россию.Поводом стало выявленное опасное грибковое заболевание в узбекских нектаринах.Интересно, что ранее этот карантинный объект не выявлялся в узбекских фруктах.Российская сторона призвала провести расследование, выяснить происхождение нектаринов и продолжить поставлять только те из них, которые выращены на "чистых" территориях.В Россельхознадзоре отметили, что бурая монилиозная гниль поражает не только косточковые, но и семечковые культуры — все это также должно быть тщательно проверено узбекской стороной.Ранее бурая монилиозная гниль была обнаружена в некоторых партиях нектаринов и абрикосов, прибывших из Азербайджана.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/rosselxoznadzor-ogranichit-postavki-tomatov-esche-iz-odnogo-regiona-uzbekistana-19754906.html
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узбекистан, россельхознадзор, фрукты
Россельхознадзор обнаружил в нектаринах из Узбекистана грибковое заболевание
Ранее бурую монилиозную гниль не выявляли в узбекских фруктах.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Россельхознадзор провел переговоры с Государственной инспекцией по карантину растений РУз по поводу поставок фруктов в Россию.
Поводом стало выявленное опасное грибковое заболевание в узбекских нектаринах.
"Российская сторона сообщила, что выявила в партиях узбекских нектаринов карантинное для стран-членов ЕАЭС грибковое заболевание — бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola)", — говорится в сообщении.
Интересно, что ранее этот карантинный объект не выявлялся в узбекских фруктах.
Российская сторона призвала провести расследование, выяснить происхождение нектаринов и продолжить поставлять только те из них, которые выращены на "чистых" территориях.
В Россельхознадзоре отметили, что бурая монилиозная гниль поражает не только косточковые, но и семечковые культуры — все это также должно быть тщательно проверено узбекской стороной.
"Еще одной темой диалога стали участившиеся обнаружения в узбекской продукции восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck.). Узбекская сторона подтвердила возросшее количество полученных от стран-импортеров нотификаций о выявлении данного насекомого и заверила, что намерена скорректировать программу контроля его распространения", — добавили в ведомстве.
Ранее бурая монилиозная гниль была обнаружена в некоторых партиях нектаринов и абрикосов, прибывших из Азербайджана.