https://uz.sputniknews.ru/20210913/rosselxoznadzor-obnarujil-v-nektarinax-iz-uzbekistana-gribkovoe-zabolevanie-20473230.html

Россельхознадзор обнаружил в нектаринах из Узбекистана грибковое заболевание

Россельхознадзор обнаружил в нектаринах из Узбекистана грибковое заболевание

Ранее бурую монилиозную гниль не выявляли в узбекских фруктах. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T13:29+0500

2021-09-13T13:29+0500

2021-09-13T13:29+0500

общество

узбекистан

россельхознадзор

фрукты

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Россельхознадзор провел переговоры с Государственной инспекцией по карантину растений РУз по поводу поставок фруктов в Россию.Поводом стало выявленное опасное грибковое заболевание в узбекских нектаринах.Интересно, что ранее этот карантинный объект не выявлялся в узбекских фруктах.Российская сторона призвала провести расследование, выяснить происхождение нектаринов и продолжить поставлять только те из них, которые выращены на "чистых" территориях.В Россельхознадзоре отметили, что бурая монилиозная гниль поражает не только косточковые, но и семечковые культуры — все это также должно быть тщательно проверено узбекской стороной.Ранее бурая монилиозная гниль была обнаружена в некоторых партиях нектаринов и абрикосов, прибывших из Азербайджана.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/rosselxoznadzor-ogranichit-postavki-tomatov-esche-iz-odnogo-regiona-uzbekistana-19754906.html

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узбекистан, россельхознадзор, фрукты