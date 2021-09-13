https://uz.sputniknews.ru/20210913/rossiya-vozobnovit-v-sentyabre--aviasoobschenie-s-chetyrmya-stranami-20478487.html
Россия возобновит в сентябре авиасообщение с четырьмя странами
Россия возобновит в сентябре авиасообщение с четырьмя странами
К тому же с 21 сентября из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы самолеты вновь начнут летать в Турцию и Египет. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T18:47+0500
2021-09-13T18:47+0500
2021-09-13T18:47+0500
россия
авиасообщение
полеты
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает пресс-служба Правительства России со ссылкой на оперштаб."Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", - говорится в сообщении.К тому же с 21 сентября из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы самолеты вновь начнут летать в Турцию и Египет. С 27 марта 2020 года власти РФ приостановили регулярное и чартерное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавирусной инфекции во всем мире. Однако временно введенные ограничения не коснулись гуманитарных рейсов, транзитов с посадкой для дозаправки или смены экипажа, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, а также перелетов по решениям правительства. В данный момент, Россия уже возобновила полеты с Узбекистаном, Таджикистаном, Беларусью, Кыргызстаном, Казахстаном, о Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Сербией, Японией, Эфиопией, Финляндией, Вьетнамом, Индией, Катаром, Грецией, Сингапуром, Азербайджаном, Арменией, Германией, Венесуэлой, Сирией, Исландией, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией, Великобританией, Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Марокко, Хорватией, Албанией, Турцией, Францией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Северной Македонией, США, Доминиканой, Чехией, Южной Кореей, Бахрейном и Молдавией. Помимо этого, восстановлено авиасообщение с Маврикией, Кубой, Сейшелами, Мальдивами, Мальтой, Кипром и Шри-Ланкой. Въезд в эти страны разрешен с учетом установленных властями правил о соблюдении мер, препятствующих распространению коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/uzairways-vozobnovlyaet-polety-iz-moskovskogo-aeroporta-domodedovo-18882163.html
https://uz.sputniknews.ru/20200724/Rossiya-vozobnovlyaet-mezhdunarodnye-perelety---premer-ministr-14619688.html
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авиасообщение, полеты
Россия возобновит в сентябре авиасообщение с четырьмя странами
К тому же с 21 сентября из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы самолеты вновь начнут летать в Турцию и Египет.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает
пресс-служба Правительства России со ссылкой на оперштаб.
"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", - говорится в сообщении.
К тому же с 21 сентября из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы самолеты вновь начнут летать в Турцию и Египет.
С 27 марта 2020 года власти РФ приостановили регулярное и чартерное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавирусной инфекции во всем мире. Однако временно введенные ограничения не коснулись гуманитарных рейсов, транзитов с посадкой для дозаправки или смены экипажа, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, а также перелетов по решениям правительства.
В данный момент, Россия уже возобновила полеты с Узбекистаном, Таджикистаном, Беларусью, Кыргызстаном, Казахстаном, о Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Сербией, Японией, Эфиопией, Финляндией, Вьетнамом, Индией, Катаром, Грецией, Сингапуром, Азербайджаном, Арменией, Германией, Венесуэлой, Сирией, Исландией, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией, Великобританией, Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Марокко, Хорватией, Албанией, Турцией, Францией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Северной Македонией, США, Доминиканой, Чехией, Южной Кореей, Бахрейном и Молдавией. Помимо этого, восстановлено авиасообщение с Маврикией, Кубой, Сейшелами, Мальдивами, Мальтой, Кипром и Шри-Ланкой. Въезд в эти страны разрешен с учетом установленных властями правил о соблюдении мер, препятствующих распространению коронавируса.