Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210913/sobranie-gosudarstvennogo-ermitaja-popolnitsya-seriey-knig-o-nasledii-uzbekistana-20474901.html
“Собрание Государственного Эрмитажа” пополнится серией книг о наследии Узбекистана
“Собрание Государственного Эрмитажа” пополнится серией книг о наследии Узбекистана
По словам научного сотрудника Эрмитажа Ларисы Кулаковой, в трехтомник войдут экспонаты музейной коллекции, созданные в период узбекских ханств (с XVI до начала... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T15:11+0500
2021-09-13T15:11+0500
культура
узбекистан
форум
книга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17784738_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_d6c641e77c55c412b8414036a533ebaf.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Авторы проекта “Культурное наследие Узбекистана” подготовят серию книг из трех томов, которые войдут в коллекцию “Собрание Государственного Эрмитажа”. Первые два тома уже изданы.Научный сотрудник Эрмитажа Лариса Кулакова рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, чему будет посвящена третья книга-альбом.По словам эксперта, в нее войдут памятники музейной коллекции, созданные в период узбекских ханств (с XVI до начала ХХ века).Экспонатами фотокниги станут предметы оружия и конского снаряжения, а также ювелирные украшения, архитектурный декор, нумизматические памятники, изделия из драгоценных материалов, керамики, металла и текстиля. Напомним, что Неделя культурного наследия Узбекистана продлится в республике до 21 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-prezentovali-maloizuchennuyu-rukopis-sozdannuyu-po-spetszakazu-mirzo-ulugbeka-20474274.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17784738_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_c4e20d36507abafd0564a468124015d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, форум, книга

“Собрание Государственного Эрмитажа” пополнится серией книг о наследии Узбекистана

15:11 13.09.2021
40
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКниги на полке
Книги на полке - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
По словам научного сотрудника Эрмитажа Ларисы Кулаковой, в трехтомник войдут экспонаты музейной коллекции, созданные в период узбекских ханств (с XVI до начала ХХ века).
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Авторы проекта “Культурное наследие Узбекистана” подготовят серию книг из трех томов, которые войдут в коллекцию “Собрание Государственного Эрмитажа”. Первые два тома уже изданы.
Научный сотрудник Эрмитажа Лариса Кулакова рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, чему будет посвящена третья книга-альбом.
© SputnikНаучный сотрудник Эрмитажа Лариса Кулакова
Научный сотрудник Эрмитажа Лариса Кулакова - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
Научный сотрудник Эрмитажа Лариса Кулакова
© Sputnik
По словам эксперта, в нее войдут памятники музейной коллекции, созданные в период узбекских ханств (с XVI до начала ХХ века).
Экспонатами фотокниги станут предметы оружия и конского снаряжения, а также ювелирные украшения, архитектурный декор, нумизматические памятники, изделия из драгоценных материалов, керамики, металла и текстиля.
В Ташкенте стартовал V Международный конгресс Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
Культура
В Ташкенте презентовали малоизученную рукопись, созданную по спецзаказу Мирзо Улугбека
14:00
764
1
Напомним, что Неделя культурного наследия Узбекистана продлится в республике до 21 сентября.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11“Собрание Государственного Эрмитажа” пополнится серией книг о наследии Узбекистана
15:09Элдор Шомуродов помог забить победный гол
15:00Узбекистан будет вакцинировать своих граждан препаратом Pfizer/BioNTech
14:00В Ташкенте презентовали малоизученную рукопись, созданную по спецзаказу Мирзо Улугбека
13:58Узбекская актриса Халима Ибрагимова осудила поведение мужчин в Instagram
13:56После второго смертельного ДТП на трассе в Сурхандарье решили установить радар
13:29Россельхознадзор обнаружил в нектаринах из Узбекистана грибковое заболевание
13:18Куда ушла прохлада из Узбекистана - синоптики отследили направление циклона
13:09Киберпанда и акула-робот: Китай представил технологии будущего — фото
12:29В Ташкенте стартовал V международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана"
12:01К старту готов: завершено строительство газопровода "Северный поток – 2"
11:55Самым сексуальным мужчиной США стал "Доктор Смерть"
11:37Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе
11:15Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза"
10:53В Ташкенте произошла поножовщина возле ТК "Малика" — один человек скончался
10:26Россия готовит большое разочарование для лучших людей
09:46Москве не хватает около 200 тысяч рабочих-мигрантов — вице-мэр
09:14В Узбекистане заметно потеплеет
08:42Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте
08:19Пилотов ВВС Афганистана начали перебрасывать из Узбекистана на базу США в Дохе