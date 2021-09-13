https://uz.sputniknews.ru/20210913/sobranie-gosudarstvennogo-ermitaja-popolnitsya-seriey-knig-o-nasledii-uzbekistana-20474901.html

“Собрание Государственного Эрмитажа” пополнится серией книг о наследии Узбекистана

“Собрание Государственного Эрмитажа” пополнится серией книг о наследии Узбекистана

По словам научного сотрудника Эрмитажа Ларисы Кулаковой, в трехтомник войдут экспонаты музейной коллекции, созданные в период узбекских ханств (с XVI до начала... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T15:11+0500

2021-09-13T15:11+0500

2021-09-13T15:11+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Авторы проекта “Культурное наследие Узбекистана” подготовят серию книг из трех томов, которые войдут в коллекцию “Собрание Государственного Эрмитажа”. Первые два тома уже изданы.Научный сотрудник Эрмитажа Лариса Кулакова рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, чему будет посвящена третья книга-альбом.По словам эксперта, в нее войдут памятники музейной коллекции, созданные в период узбекских ханств (с XVI до начала ХХ века).Экспонатами фотокниги станут предметы оружия и конского снаряжения, а также ювелирные украшения, архитектурный декор, нумизматические памятники, изделия из драгоценных материалов, керамики, металла и текстиля. Напомним, что Неделя культурного наследия Узбекистана продлится в республике до 21 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-prezentovali-maloizuchennuyu-rukopis-sozdannuyu-po-spetszakazu-mirzo-ulugbeka-20474274.html

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